Kylie Verzosa at Jake Cuenca

MAYNILA -- "Pahinga muna ang puso."

Ito ang sinabi ni Kylie Verzosa matapos silang maghiwalay nila ng aktor na si Jake Cuenca.

Sa vlog na inilabas ng batikang komedyante at talent manager na si Ogie Diaz nitong Lunes ng umaga, ibinahagi ni Verzosa na trabaho muna ang pagkakaabalahan niya ngayon.

"Pahinga muna ang puso. Pahinga muna. Work muna. Balik-work," ani Verzosa nang matanong habang dumadalo sa campaign rally para sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem.

Nang matanong kung ano masasabi niya sa mga magkasintahan na may pinagdadaanan na tulad niya, sagot ng aktres: "Kaya niyo 'yan. Take it a day at a time. Feeling ko time will heal all wounds."

"At saka nagpapasalamat talaga ako sa lahat. Nagpapasalamat lang talaga ako sa lahat ng nangyari," giit ng aktres.

Pag-amin ni Verzosa, hindi pa sila ulit nagkakausap ni Cuenca.

"Pahinga muna. Focus muna.... work muna and career," ayon sa aktres.

Matatandaang umugong ang usap-usapan na hiwalay na sina Verzosa at Cuenca nang mag-tweet ang aktres ng "Broken."

Lalo pang umunit ang isyu nang hindi napigilan ng aktres ang umiyak sa isang segment ng "It's Showtime" nang mapag-usapan ang tungkol sa hiwalayan ng isang kalahok.

At nito lamang Sabado, Abril 23, sa pamamagitan ng post sa social media ay inamin ni Cuenca na hiwalay na sila ni Verzosa.

Sa ngayon ay bida si Verzosa sa bagong pelikula na "Ikaw Lang ang Mahal" kasama si Zanjoe Marudo.