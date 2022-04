MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktres na si Angel Locsin para sa isa sa mga hindi niya malilimutang kaarawan.

Sa Instagram, nagbahagi si Locsin ng mga retrato na kuha sa araw ng kanyang kaarawan nito lamang Sabado, Abril 23.

Sa kanyang espesyal na araw, sumama ang aktres sa campaign rally sa Pasay City nina Bise Presidente Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan, tumatakbo bilang pangulo at pangalawang pangulo ng bansa sa darating na halalan sa Mayo.

"Big thanks to everyone who took the time to greet me. I’ve been busy yesterday so ngayon lang talaga ako nakaka-reply — or to even have a birthday picture to post. But I have these beautiful pictures taken by friends," ani Locsin sa kanyang Instagram post nitong Linggo.

Inilarawan din ng aktres ang mga retratong kuha ng kanyang mga kaibigan.

Sa kanyang post, pinasalamat din ni Locsin ang komedyante at "It's Showtime" host na si Vice Ganda sa pagtindig nito para sa bayan sa pamamagitan ng pag-endorso sa Robredo-Pangilinan tandem.

"I cried sa ganda ng performance na ibinigay ni Vice Ganda w/ the LGBT community. Thank you Atz @praybeytbenjamin sa pagtindig," ani Locsin.

Sa huli, muli ring binati ni Locsin si Robredo, 57, na kaparehas niya ng kaarawan.

"Maraming salamat po for a very memorable day. Happy birthday po @bise_leni! Isang karangalan po na maging kaparehas ko po ng kaarawan ang isang mabuting taong katulad ninyo," pagtatapos ni Locsin.