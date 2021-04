Nagpadala ng sexy selfie? Julia, Gerald naglaro ng 'Never Have I Ever'

MAYNILA — Lubusan pang nakilala ng celebrity couple na sina Julia Barretto at Gerald Anderson ang isa't isa sa paglalaro nila ng "Never Have I Ever."

Sa video na in-upload nitong Sabado sa YouTube channel ni Barretto, naglaro sila ng kaniyang nobyo ng "Never Have I Ever," isang drinking game o laro tuwing inuman kung saan magsasabi ang isang manlalaro ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa.

Kapag ang nabanggit na bagay ay nagawa na ng ibang kalaro, iinom sila. Sa kaso nina Barretto at Anderson, magsho-shot sila ng tequilla kapag nagawa ang nabanggit.

Sa laro, umamin si Barretto na minsan na siyang nagpadala ng "sexy selfie."

"I have... Secretly," ani Barretto.

Hindi pa naman ito nagawa ni Anderson dahil aniya, "Kasi puwede naman nila kuhanin sa Instagram ko."

Napaamin naman si Anderson na minsan na siyang humalik ng hindi kakilala, isang bagay na hindi pa nagagawa ng kaniyang nobya.

"'Pag sila 'yong nag-kiss sa'kin, counted ba iyon?" pabiro pang tanong ng aktor kay Barretto.

Sa parehong video, inanyayahan ni Anderson ang mga manonood na tumutok sa bago niyang seryeng "Init sa Magdamag."

"Kasing-init siya ng tequilla kapag pumapasok 'yong tequilla sa katawan niyo. Ganoon siya kainit. So sana panoorin niyo ang 'Init sa Magdamag,'" ani Anderson.

Mapapanood ang "Init sa Magdamag" sa Primetime Bida block, mula Lunes hanggang Biyernes, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z at TV5.

