Vice Ganda ginamitan ng mathematical rule na ‘MDAS’ ang pakikipag-relasyon

Mula sa Instagram ni Vice Ganda.

Maaaring marami ang ayaw o umiiwas kapag mathematics na ang pinag-uusapan ngunit ipinaalala ng komedyante na si Vice Ganda ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao.

Napunta sa math ang pag-uusap nina Vice Ganda at Vhong Navarro nang malaman nila na Applied Mathematics pala ang kurso ng “Tawag ng Tanghalan” contestant na si Eian Bryle.

Dito tinanong ng komedyante ang kapwa host sa noontime show ng “It’s Showtime” kung mahusay ba ito sa Math na mabilis na itinanggi ni Navarro.

“Nahirapan akong intidihin e. Pilit kong iniintindi naman,” ani Navarro.

Depensa ni Vice, kaya umano hirap ang iba na intindihin ito ay dahil sa kawalan ng interes dito bago ginawang halimbawa ang pagsayaw ni Navarro.

“Yung sayaw, ang hirap hirap kaya pero yun kasi interes mo kaya ang dali-dali mong ma-gets,” paliwanag ni Vice.

Lalo pang lumalim ang usapan nang gamitin na ng host ang basic mathematical operations pagdating sa buhay pag-ibig.

Aniya, maging sa relasyon ay mayroong mathematics dahil kailangan umanong dagdagan (addition) ang lambing at sorpresa sa pagmamahalan.

“Dagdagan mo ng lambing araw-araw. Dagdagan mo ng sopresa. Dapat kahit matagal na kayong magkarelasyon nasu-surprise n'yo pa rin ang isa't isa dahil kung hindi mababagot kayo,” saad ni Vice.

Kagaya sa subtraction, pinayuhan ni Vice ang publiko na bawasan ang mga duda at pakikipag-away sa karelasyon.

“Bawasan mo yung talak. Dami na masyado e. Bawasan mo yung duda, bawasan mo yung hanash,” pahayag ng komedyante.

Paliwanag pa nito, dapat umanong pagtuunang pansin palagi ang kasiyahan upang dumami (multiply) ang magagandang alaala. Dagdag pa nito, ang hindi pagkakasundo ng magkarelasyon ay nauuwi sa paghahati-hati (divide) ng mga ari-arian.

Para kay Vice, may isang basic mathematical rule sa relasyon: dapat laging dalawa lamang ang kasama sa pagmamahalan.

“It should always be and only be a sum or total of 1+1. So ang parties involved dapat 2 lang. Pag naging 3, 4 or higit pa, lumalabag ka na sa first and basic mathematical rule of relationship,” ani Vice Ganda.

Naunang ibinahagi ng “Unkabogable Star” ang paggamit sa ‘MDAS’ rule sa pakikisalamuha sa buhay. Ayon sa kaniya, dapat dagdagan ang kabutihan sa ibang tao at bawasan ang sama ng loob dahil masyado nang marami nito sa mundo.

“We must add more compassion, empathy and kindness to one another. Two, we must subtract or deduct hatred because there's too much already,” pagpapatuloy pa nito.

Dapat din aniyang padamihin ang pagmamahalan dahil maiiwasan nito ang pagkakahati-hati lalo na sa Pilipinas.

“And everyday, we must multiply our love for each other. If we do so, we as a family or nation, will not be divided.”