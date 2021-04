Klarisse, 2 beses nakatanggap ng standing ovation sa paggaya kay Lani Misalucha

Watch more in iWantTFC

Muling nakatanggap ang mang-aawit na si Klarisse de Guzman ng standing ovation sa kaniyang pagtatanghal sa entablado ng “Your Face Sounds Familiar” matapos ang mahusay na pagkakagaya kay Lani Misalucha.

Dalawang beses tumayo ang mga jury ng kompetisyon para kay De Guzman, na tinawag na “perfection” ang pagkakaawit sa OPM hit song na “Bukas Na Lang Kita Mamahalin.”

“Sobrang nakakatuwa kasi akala ko pagbukas ko ng mata ko wala na sila. Yun pala nakatayo sila,” pabirong reaksyon ni De Guzman matapos ang kaniyang performance.

Bago magbigay ng kaniyang komento, tumayo muli ang jury na si Ogie Alcasid para sa singer na tinawag itong isang himala.

“Isa kang himala. Grabe talaga. That was superb. I have no words. That was fantastic,” ani Alcasid.

Gumaya rin si Gary Valenciano sa kasamahan nang bigyan ng standing ovation muli si Klarisse bago sinabing proud siya bilang mentor at kaibigan nito.

“I think with every standing ovation comes every word that comes from our hearts. Not only as a judge but as a mentor, as a friend, isang katrabaho sa ASAP, I'm so very happy that the Philippines has an artist like you,” pahayag ni Valenciano.

Kahit na sumama lamang virtually, tumayo rin si Mega Star Sharon Cuneta upang patunayan na napahanga siya ng performance ni De Guzman.

“Fan na fan mo na ko. Grabe kaya mo na gawin lahat. For me the best singers in the country are Regine (Velasquez) and Lani. And kuhang kuha mo, perfection,” saad ni Cuneta.

Hindi ito ang unang pagkakataon na napatayo ni Klarisse ang mga jury dahil nanalo na rin ito sa kompetisyon nang gayahin ang singer na sina Jaya at Minnie Riperton.

