Mula sa Instagram nina Gabbi Garcia at Kathryn Bernardo



Usap-usapan ngayon ng maraming netizens ang hindi pagdalo ng Kapamilya stars na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa kasal ng malalapit na kaibigan na sina Patrick Sugui at Aeriel Garcia.

Nitong Abril 20, ikinasal sina Sugui at Garcia sa Batangas na dinaluhan ng ilang kaibigan sa showbiz tulad nina Dominic Roque, Khalil Ramos, Ria Atayde, Sam Concepcion, Gabbi Garcia, Julia Barretto at Issa Pressman.

Sa inilabas na post ni Gabbi tungkol sa kasalan, naglabas na kani-kaniyang mga haka-haka ang ilang fans kung bakit wala sa nasabing mahalagang okasyon ang KathNiel.

Mabilis namang nilinaw ng aktres na ang nasabing post niya ay para kina Sugui at Garcia na sinundan pa ng paghingi ng respeto ng nobyo nitong si Ramos.

“This post is for Pat & Ae, our newlyweds. Mahiya naman po kayo,” saad ni Gabbi.

“Respeto na lang guys eh. Mahirap ba ibigay yun?” hirit din ni Ramos.

Ngunit tila hindi na nagustuhan pa ni Sugui ang mga komento ng ilang fans kaya napilitan na itong sagutin ang ilan at sinabing nasa lock-in taping sina Padilla at Bernardo kaya hindi sila nakapunta.

“Pinagsasabi mo? Nasa lock in taping sila kaya wala sila. Nagmamarunong ka diyan? Close ka? Hanap ka ibang trip. Wag asawa ko,” depensa ni Sugui.

Pinabulaanan din nito ang mga usapan na hindi sila OK ng KathNiel kaya hindi ito dumalo sa kanilang kasal. Paliwanag ni Sugui, sinubukan niya pang ipaalam ang dalawa sa direktor na payagan silang makapunta ngunit hindi umano ito pumayag.

“Really? Kasi po nasa bahay lang ako ni dj a week before the wedding:) ako pa nagpaalam sa director nila if pwede sila payagan kahit for 1 day lang:) pero hindi talaga. And we understand. Bida sila sa show nila, sila ang pinakabusy,” ani Sugui.

Hindi naman kumbinsido ang ilan sa mga fans ng KathNiel sa naging paliwanag ni Sugui lalo pa’t nakadalo ang dalawang artista sa binyag ng anak ni Riva Quenery.