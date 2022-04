Angel Locsin hinimok ang mga Leni supporters na manghikayat pa

Kasabay na nagdidiwang ng kaarawan ni Vice President Leni Robredo ang tinaguriang real-life Darna na si Angel Locsin.

Sa muling pag-akyat ni Angel Locsin sa stage para sa kampanya ni Robredo hinikayat ng aktres ang mga botante na piliin ang lider na para talaga sa taongbayan.

Gaya ng mga ordinaryong volunteer ni Robredo, isa lamang din aniya siyang volunteer na mas piniling ipagkatiwala ang kanyang boto kay Robredo.

“Kung ayaw na natin naghihirap tayong lahat, kung ayaw nating ng kurapsyon, bakit tayo boboto sa isang tao na may bahid ng kurapsyon. Kung gusto nyo ng pagbabago, tigilan natin ang pagboto sa mga political dynasties. Sila po ang magpapasasa tayo ang kawawa,” sabi ni Locsin.

Hinamon ni Locsin ang mga supporters ni Robredo na manghikayat ng mas marami pang botante mula sa kabilang kampo para ipanalo si Robredo bilang susunod na pangulo ng bansa.

Bukod kay Locsin, nagpahayag din ng kanilang suporta ang mga beauty queens gaya ni Kylie Versoza.

Si Andrea Brillantes todo ang suporta kay Robredo at hinikayat ang mga kapwa Gen-Z na magbigay ng buong suporta kay Robredo.

"Si Leni Robredo ang pinipili ko dahil siya ang pinaka-competent. Hindi pa nga siya presidente grabe na yung tulong at alaga niya s aating lahat. Hindi niya tayo pinabayaan ngayong pandemiya. As a Filipino, we deserve accountability at alam ko ng maibibigay niya sa atin yon. We deserve Leni Robredo,” ani Brillantes

Umalingawngaw ang hiyawan ng mga dumalo sa street party nang ipakilala si Liza Soberano na nagpadala ng video message para kay VP at sa mga supporters nito.

Nagpadala rin ng kanilang pagbati sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

“Ang plano ko, gawing pangulo si Leni Robredo sa May 9. Siya ang pangulo ko,” sabi ni Kathryn Bernardo.