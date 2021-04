Regine Velasquez nag-alay ng kanta para sa organizers ng community pantries

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sa mismong araw ng kanyang birthday noong Huwebes, sinorpresa ni Asia's Songbird Regine Velasquez ang fans nang nag-mag-online live concert siya kasama ang asawang si Ogie Alcasid.

"Just wanna say thank you to everyone for remembering my special day," ani Velasquez.



Sa gitna ng kanyang birthday concert, nagbigay pugay ang mag-asawa kay Ana Patricia Non at sa iba pang mga organizers ng community pantries sa buong bansa.

"Tonight I'd like to sing this for you guys especially 'yung mga so eager to continue with this community pantry, we salute you guys. Malaki, maliit na tulong, tulong pa rin, maraming maraming salamat," ani Velasquez.

"Kasi ngayon it’s happening all over now because of her (Non), she started it, this is for you Miss Non," dagdag niya.

Alay ni Velasquez sa community pantries ang pag-awit niya ng "Five Loaves and Two Fishes" ni Corrinne May.

Samantala, pinuri naman ng netizens ang kontribusyon ng asawa ni Anne Curtis na si Erwan Heusaff sa online donation drive na itinaguyod ng kapatid ni Non para sa Maginhawa community pantry.



Nasa $2,000 o higit P100,000 ang nakitang donasyon ni Heussaff.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News