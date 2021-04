Ano ang must-have items sa bag ni Jessy Mendiola ngayong pandemic?

Screenshot mula sa vlog ni Jessy Mendiola.



Ipinasilip ng bagong kasal na aktres na si Jessy Mendiola sa kaniyang mga tagahanga kung ano ang karaniwang laman ng kaniyang bag ngayong may pandemya.

Sa pamamagitan ng vlog, unang ipinakita ni Mendiola ang mga kagamitan kontra COVID-19 katulad ng face shield, face mask, at hand sanitizer.

“Gusto kong ipakita sa inyo kung ano 'yung lagi kong dala kapag kunyari may mga gagawin ako sa labas. Mga kailangan especially that there's a pandemic,” ani Mendiola.

Hindi rin aniya nawawala sa kaniyang bag ang libro dahil sa hilig nitong magbasa. Bukod sa libro, bitbit din nito palagi ang kaniyang eyeglasses at powerbank.

“Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, mahilig talaga ako magbasa... I like bringing [books] with me sometimes just to kill time,” pag-amin ng aktres na ikinasal ngayong taon sa asawang si Luis Manzano.

Kuwento pa nito, madalas siyang magbasa lalo na kapag naghihintay ng next na appointment o ‘di kaya’y naghihintay sa trabaho.

Isa rin sa hindi niya nakakalimutan ilagay sa bag ang cellphone lalo pa’t hindi umano ito magaling magkabisa ng numero.

Pag-amin pa ni Mendiola, maging ang number ng asawang si Manzano ay hindi niya saulo.

“Sobrang importante ng phone. I always make sure na dala-dala ko ang aking phone,” saad ni Mendiola. “I'm so bad with memorizing numbers. Number ni Luis (Manzano) hindi ko memorize. So it's important for me to have my phone with me at all times.”

Ibinahagi rin nito ang pagiging madasalin dahil araw-araw umano siyang nagdarasal ng rosaryo kaya lagi rin itong nasa bag niya.

"I get anxious most of the time and sobrang importante sa akin na makapag-pray ako everyday. Kahit anong oras, 'pag free ako or meron akong time magdasal, ginagawa ko siya. But I usually pray before sleeping,” dagdag pa ni Mendiola.

Nito lamang simula ng Abril, inamin ng aktres na ikinasal na siya kay Manzano sa The Farm sa San Benito, Batangas noong Pebrero 21, 2021 sa isang civil wedding.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC