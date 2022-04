Vince Rillon speechless after best actor win in Rome

Vince Rillon. Handout

MANILA -- Young actor Vince Rillon was still on Cloud 9 Monday night after bagging the best actor trophy at the Asian Film Awards in Rome, Italy last week. He won for his portrayal of an avenging thief against a syndicate in Brillante Mendoza’s 2021 crime drama, “Resbak.”

“Nu’ng nasa Rome ako, hindi ko ma-feel noong nanalo ako,” Rillon told ABS-CBN News. “Speechless ako noong nanalo ako. Noong umuwi ako dito sa Pilipinas, doon ko lang naramdaman.

“Hindi ako makapaniwala. Hindi ko ma-explain ‘yung nararamdaman ko sa saya. Ang alam ko lang, sobrang saya ako noon.”

When his name was called as the best actor winner, Rillon was shocked and was even speechless. He tied with another Filipino actor, Christian Bables, for the film “Big Night,” directed by Jun Lana.

“Nung tinawag akong best actor, hindi ko alam ang sasabihin ko,” Rillon recalled. “Nagpasalamat ako sa team ng ‘Resbak’ at kay direk Brillante, na manager ko din. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Para akong nabigla. Na-shock talaga ako.”

Once he returned to Manila, everything started sinking in for Rillon. “Na-realize ko, napaka-blessed ko nu’ng araw na ‘yun.”

The fact that “Resbak” landed as one of the entries in the 19th Asian Film Festival was enough blessing for Rillon.

“Nakapunta ako sa Rome, nakapagdasal ako sa Vatican, so doon pa lang thankful na ako kay Lord,” he said. “Blessed na talaga ako. Nagpasalamat ako kay Lord dahil pangarap ko rin talagang makapasok sa simbahang ‘yun.”

Dressing up to the nines was not Rillon’s wont that night.

“Sabi ko kay direk Brillante, ‘Direk, pwede ba’ng huwag na tayong mag-formal?’ Sabi niya, ‘Tanong natin.’ Then sinabi niya, pwede daw na huwag na kaming mag-formal.

“So simple na lang ang suot ko. Alam ko lang si direk Brillante, bibigyan ng Lifetime Achievement Award. Then mayamaya tinawag din ang pangalan ko. Hindi ako prepared for that. At hindi ko inaasahan ‘yun.

"Nagulat ako nu’ng tinawag ang pangalan ko. Nagulat din si direk nng marinig niya. ‘Yung host, pinapatayo ako. Nahiya ako sa suot ko dahil nga hindi ako naka-formal. Simpleng damit lang din.”

At 23, after a decade in acting, Rillon still wants to accomplish a lot of things. “Maraming marami pa akong gustong gawin,” he insisted. “Gusto kong mag-action soon, hindi pagpapa-sexy lang. Although nag-enjoy pa ako sa pagpapa-sexy.

“Hindi ko iniisip ang future sa lahat ng gusto kong gawin. Kung ano ang binibigay sa aking projects, umooo lang ako agad. Pero gusto ko talagang gumawa ng action.”

Last month, Rillon came out in another Mendoza film, “Sisid,” where he starred with Paolo Gumabao, Kylie Verzosa and Christine Bermas.

This time, Rillon graces yet a forthcoming film, “Kaliwaan,” where he is paired for the first time with sexy star, AJ Raval.

Since it was his first time to work with Raval, Rillon had to break the ice on the set, although Raval didn’t make it hard for him.

“Nahihiya ako kay AJ at naramdaman niya ‘yun sa umpisa,” Rillon shared. “Siya ‘yung tumatawag sa akin lagi. ‘Halika dito.’ Sasabihin niya sa akin. Naging palagay na ako sa kanya. Nagku-kwentuhan kami.

“Napagaan niya ang trabaho naming. At ang bait pa niya. Totoo siyang kausap. Personal na. Nakakatuwa lang.”

Completing the cast of “Kaliwaan” are Mark Anthony Fernandez, Denise Esteban, Juami Gutierrez and Felix Roco. Mendoza was the creative producer, with Daniel Palacio at the helm.

The film starts streaming on Vivamax on April 29.