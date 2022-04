MAYNILA -- Isang sorpresa ang natanggap ni Regine Velasquez para sa kanyang kaarawan nitong Biyernes, Abril 22.

Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay," nasorpresa si Velasquez sa pagbisita sa studio ng kanyang kaibigang si Mikee Cojuangco.

Halos 26 na taon na ang pagkakaibigan nina Velasquez at Cojuangco na nagsimula nang bumida sila sa 1996 na pelikulang "Do Re Mi" kasama si Donna Cruz.

Maliban sa pagbabalik-tanaw sa kanilang pinasikat na pelikula at pagkakaibigan, nagbigay din ng mensahe si Cojuangco para sa espesyal na araw ni Velasquez.

Watch more News on iWantTFC

"Ang wish ko is another year of happiness this coming years of yours. Pero mahirap mag-greet na alam mo na palagi kayong connected, alam mo 'yon? So kahit busy ka sa buhay mo, busy ako sa buhay ko, hindi nawawala sa akin 'yung pagiging laging handa na to be there for you in any situation good or bad. Forever 'yon," ani Cojuangco.

"Ako 'yung gusto ko 'yung nagre-reminisce, 'yung naaalala mo 'yung dati. And for some reason, makakalimutin ako pero kapag ganun pala ay maaalala mo talaga at very vivid 'yung memory like of Mikee and movie namin. Parang ang sarap mag-reminisce ng movie with your friend. Kasi alam mong ang dami niyo nang pinagsamahan. I am so happy that you are part of my life and you are still going to be part of my life, forever na nga. Kumare kita buo," ani Velasquez.

Samantala, sa pamamagitan ng video message ay ibinahagi rin ng mag-ama ni Velasquez na sina Ogie Alcasid at Nathan ang mensahe para sa Asia's Songbird. Nagpaabot din ng kanyang pagbati ang isa pang anak ni Alcasid na si Leila.

Hindi naman napigilan ng mga host ng "Magandang Buhay" na sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros ang maging emosyonal nang sila na ang magbigay ng mensahe kay Velasquez.

"Momshie Reg, walang sawang pasasalamat na tinanggap mo ako as a friend. Isa kang blessing sa buhay ko. Thank you so much. Happy birthday," ani Cantiveros.

Buhos naman ang luha ni Magdangal sa pasasalamat kay Velasquez.

"Thank you, ate. 'Yung appreciation mo sa iyong kapwa, wala kang nile-level. Minsan kami pa ang nahihiya kapag inaangat mo kami. Happy birthday, ate, I love you ate," ani Magdangal habang umiiyak.

Sa huli, nagpasalamat si Velasquez sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa kanya.

Sa social media naman, nagpahatid din ng pagbati ang iba pang mga kasamahan ni Velasquez sa industriya para sa kanyang kaarawan kabilang na sina Jaya at Gary Valenciano.

Sa "It's Showtime" binati rin ni Alcasid at iba pang mga host ng programa si Velasquez sa kanyang kaarawan.

Kaugnay na videos:



Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC