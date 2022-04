Watch more News on iWantTFC

Kasunod ng umano'y break-up nila ni Jake Cuenca, nakiusap si Miss International 2016 Kylie Verzosa na huwag na sanang ungkatin ang kanyang pinagdadaanan.

Simula pa lang ng launch ng pelikula nila ni Zanjoe Marudo na “Ikaw Lang Ang Mahal ” ni Richard Somes, halatang tensyonada na si Kylie na muntik pang mahulog sa staircase ng Le Reve Events Place, Quezon City sa introduction ng cast.

Iisa lang ang pakay ng media na dumalo sa okasyon -- kung ano ang estado ng relasyon nila ni Jake Cuenca.

Lalong umingay ang kontrobersiya nang mapaiyak si Kylie sa isang segment ng “It’s Showtime” kamakailan nang tinalakay ang isyu ng hiwalayan ng isang contestant.

Nag-post pa sa social media si Cuenca ng matalinhagang “I will try to fix you” na may Band-Aid.

Pero nakiusap si Kylie: “Please huwag n'yo na lang itanong 'yan sa akin”

Natawa din ang lahat sa matipid niyang sagot sa tanong kung kumusta ang kanyang puso. Anya, “It’s getting better everyday!"

Pero sa huli nagpasalamat si Kylie sa lahat ng fans na nagpakita ng concern sa kanya sa social media.

“Salamat sa lahat ng respetong binibigay n'yo sa akin sa pinagdadaanan ko sa panahong ito. Sobrang grateful lang ako,“ sabi ni Kylie.

Minabuti ni Jake na huwag munang magsalita sa kinahinatnan ng halos apat na taon nilang relasyon.

