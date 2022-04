MAYNILA -- Hiling ng aktes at host na si Kim Chiu para sa kanyang kaarawan ang makabalik sa pag-arte.

"Na-miss ko ang umarte. Gusto ko talaga hopefully soon, this year or next year, bumalik ako sa pag-arte kasi 'yun talaga ang first love ko," ani Chiu sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes.

"Of course, I am thankful na nabigyan ako ng opportunity na mag-host sa 'It's Showtime' and masaya talaga ako roon. Nakahanap ako ng bagong pamilya kaya sobrang thankful ako na kahit anuman ang nangyari sa ABS-CBN ay nabibigyan pa rin ako ng projects na ipinagkakatiwala ng ABS-CBN sa akin," dagdag ni Chiu na huling bumida sa seryeng "Love Thy Woman" noong 2020.

Ayon pa kay Chiu, hiling niya rin ang maging mas matatag at mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN.

"Sana mas maging matibay pa ako more, kasi ang daming nangyayari. Ang daming mga bumabatong mga kung ano-ano. So kung anuman 'yung mga bato na 'yon, I think mas matibay na ako. And then wish ko na mas matibay pa more kung anuman 'yung mangyari, para hindi ako basta na lang matumba; tatayo at tatayo pa rin," dagdag niya.

"Tapos sana bumalik na yung franchise natin and hopefully magkaroon na ng trabaho ang maraming taong na nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. 'Yun talaga ang wish ko."

Samantala, eksklusibong ibinahagi ni Chiu sa Inside News ang surprise party na natanggap niya para sa kanyang kaarawan mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan.

Maliban sa mga ABS-CBN executives na sina Lauren Dyogi at Cory Vidanes, spotted din ang pamilya ni Chiu mula sa Star Magic, "ASAP Natin 'To" at "It's Showtime." Naroon sina Vice Ganda, Vhong Navarro, Ion Perez, Teddy Corpuz, at Ogie Alcasid na kasama ang misis nito na si Regine Velasquez.

Dinaluhan din ang nasabing pagtitipon nina Enchong Dee, Vickie Belo at Hayden Kho.

"Sobrang surprise. Magbabayad daw kami ng monthly dues, kailangan daw ng credit card. Parang ako inisip ko 'bakit naman gabi magbabayad?' So inisip ko lang, 'okay sige tara para matapos na.' Tapos nakakita ako ng food carts sa labas, 'yun nga nagulat ako. Tapos hindi ako prepared with my look, outfit lahat na. Lahat ng mga boss ng ABS-CBN, hindi naman lahat, people close to my heart talagang hindi ko ini-expect na darating sila for my birthday surprise," ani Chiu.

Pag-amin ni Chiu hindi niya naramdaman na may sorpresang party para sa kanya dahil ang nais niya lang ay makasama ang pamilya.

"Nirerespeto naman ng mga kapatid ko kung ano ang gusto ko. Sabi ko ngayon tayo lang since bagong dating 'yung kapatid ko from Canada. Tapos 'yung kuya ko naman from Cebu na nagwo-work bumiyahe rito for ilang hours tapos babalik din sa Cebu. Parang sabi ko tayo lang. Tapos nakita ko ang dami pa lang tao. Nagulat ako, hindi ko in-expect na shocked ako talaga. ...Masaya ako," ani Chiu.



