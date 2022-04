MAYNILA -- Bida ang lumalaking baby bump ng aktres na si Angelica Panganiban sa mga pinakabago niyang retrato na ibinahagi sa social media.

Sa kanyang Instagram page nitong Huwebes, ibinahagi ni Panganiban ang tatlong retrato kung saan kita ang kanyang baby bump habang nasa beach.

Sa isa sa mga retrato, makikitang kasama ng aktres ang nobyong si Gregg Homan.







"Baby Moon," simpleng paglalarawan ni Panganiban sa mga retrato.



Sa comment section, hindi naman napigilan ng mga netizens ang kasiyahan na makita ang baby bumb at ang maayos na pagbubuntis ng aktres.

"Ang ganda ganda mo," ani Janine Gutierrez.

"Pretty momma," ayon naman sa kaibigan ni Panganiban na si Bela Padilla.

Hirit naman ni Bianca Gonzalez: "Glowing and blooming."

"Ayyyyy!!!!! Ano ba yan kakakilig naman yan! So happy for you," komento naman ni KC Concepcion.

Nito lamang Marso 20 nang ianunsiyo ni Panganiban ang kanyang pagbubuntis.

Sa nakaraang panayam, iginiit ni Panganiban na ini-enjoy niya ngayon ang kanyang pagbubuntis.

"Napakatagal kong hinintay ito at wala naman akong pinaganarap kung hindi maging isang ina. So ngayong dumating na siya, ito na ang role na gusto kong gampanan. 'Yun naman muna siguro ang gagawin ko. I'm sure naiintindihan ako ng mga boss, sobrang supportive nila sa akin. Napaka-suwerte ko na dumating siya sa tamang tao, sa tamang timing, tamang mga tao ang mga nasa paligid ko para intindihin at suportahan ako sa maganda, bagong journey at bagong chapter ng buhay ko," ani Panganiban.

Ngayong Hulyo ay nakatakdang ipagdiwang nina Panganiban at Homan ang kanilang ikalawang anibersaryo.