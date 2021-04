'Sunod kay Hesus, ikaw ang buhay ko': Ogie tells wife Regine on her birthday

MANILA – Ogie Alcasid penned a sweet message for his wife Regine Velasquez who is celebrating her 51st birthday on Thursday.

On Instagram, Alcasid said he does not mind spending so much time with his wife while the country is under community quarantine because it only makes him love her more.

“Ngayong araw ay kaarawan ng mundo (Earth Day) at kaarawan din ng aking mundo. Ang mga pagkakataong ito na tayong dalawa ang magkasama lagi ay 'di ko maipagpalit sapagka’t kahit minsan na tayo ay may munting tampuhan, lalo pag nag-uumapaw ang pag-ibig ko sa 'yo,” he said.

As for his wish for Velasquez, Alcasid said he prays that Velasquez finds peace both in her heart and mind.

“Dasal ko na lagi kang may kapayapaan sa iyong puso at damdamin kahit na ang mga misteryo at tila kaguluhan ng buhay ay kadalasan na nakapanghihina,” he said.

“Katatagan ang hiling ko sa Dios para sa 'yo mahal, sapagka’t marami pa ang maiiambag mo sa ating sining at sa mga mang aawit at musiko na nangangarap na maging tulad mom,” he added.

Alcasid likewise wished for Velasquez to be happy like she’s always been.

“Sana’y mapanatili mo ang kaligayahang taglay mo lalo pa’t alam mo na ang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan ay nanggagaling sa ating Panginoon at tagapagligtas,” he said.

Next to God, Alcasid said Velasquez is his life and anchor.

“Mahal na mahal kita, Regine. Sunod kay Hesus, ikaw ang buhay ko. Happy bday my love.”

In a separate clip, Alcasid posted a video of Velasquez waking up to his and their son Nate’s surprise for her.

The two apparently filled their house with red rose petals much Velasquez’s delight.