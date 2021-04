Ronnie Alonte, may mensahe para sa kaarawan ni Loisa Andalio

MAYNILA -- May mensahe si Ronnie Alonte para sa kaarawan ng kanyang nobya na si Loisa Andalio. Nagdiwang ng kanyang ika-22 kaarawan ang aktres nitong Miyerkoles, Abril 21.

Sa Instagram ni Alonte, simple pero puno ng pagmamahal ang mensahe ni Alonte para sa kasintahan.

"IKAW ang nag-iisang TIYAK sa LIBO-LIBONG DUDA. Maligayang kaarawan sayo beh! ILOVEYOU!" ani Alonte, isa sa mga miyembro ng grupong Hashtags.

Sa comment section ng post ni Alonte ay nagpasalamat naman sa kanya si Andalio.

"Thank you beh, I love you too!" ani Andalio.

Samantala, sa kanyang Instagram account, nagpasalamat ang aktres sa lahat ng mga taong nakaalala sa kanyang kaarawan.

Sa panayam sa "Magandang Buhay" noong Oktubre, inamin nina Alonte at Andalio na mas pinatatag ng quarantine ang kanilang relasyon.



Para kay Alonte, nanatiling si Loisa pa rin ang babaeng nais niyang makasama sa hinaharap.

"Alam namin na nasa gitna namin si God, ayaw kong magkasala. Kumbaga naniniwala ako na kapag mayroon kang partner at sabay kayong naggo-grow mas maganda. ... Alam kong siya 'yon, siya 'yung ibinigay. Saka wala na kami sa laro. Lalo na ako, wala na ako sa laro," ani Alonte.

