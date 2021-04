Manny, Jinkee pabor nga ba sa relasyon nina Jimuel Pacquiao, Arabella del Rosario?

Mula sa Instagram accounts nina Jimuel Pacquiao at Arabella del Rosario

Hindi nakaiwas ang baguhang aktor na si Jimuel Pacquiao nang usisain kung boto ba ang kaniyang mga magulang na sina Filipino boxing champion Manny Pacquiao at Jinkee Pacquiao sa kaniyang kasintahan na si Arabella del Rosario.

Halos isang buwan matapos aminin ang kanilang ugnayan, inamin ni Jimuel na nagkaroon ng mga ilang katanungan ang kaniyang mga magulang tungkol sa Del Rosario ngunit suportado naman umano nito ang kanilang pagmamahalan.

“Of course, it’s normal naman po to ask questions. You know, where she’s from, ganito. But they’re very supportive naman kasi tugma kaming dalawa and parang we’re both happy,” tugon ni Jimuel na kabilang sa grupong Squad Plus.

May mga payo namang ibinahagi ang ina ni Del Rosario sa kanila upang mapanatili ang relasyon kahit nasa showbiz industry.

Ayon kay Arabella, pinaalalahanan siya sa mga pagsubok na maaaring kaharapin nilang dalawa ni Pacquiao lalo pa’t may pressure na kasama ang pagiging artista.

“For my mom po, parang sabi niya, madami pa kaming mapagdadaanan na challenges. And of course, hindi din mawawala ‘yun especially ‘yung pressure ng showbiz,” saad ni Del Rosario sa Inside News episode na inilabas ng Star Magic.

“So, parang kailangan lang naming magiging matatag and kailangan lang namin i-remember na why we are together in the first place.”

Ibinahagi rin ni Jimuel, na pumirma ng kontrata sa talent agency ng ABS-CBN na Star Magic, na ang Diyos ang sentro ng kanilang pag-ibig.

“For me naman po, it’s having God at the center of our relationship kasi everything will follow. For as long as we read the bible, always pray, everything will just follow lang din,” ani Pacquiao.

Nito lamang Marso, kinumpirma ni Del Rosario sa panayam sa PUSH ang kaniyang relasyon kay Pacquiao.

Bagamat pareho nasa Star Magic, hindi naman umano sila sa talent agency nagkakilala. Noong Disyembre unang pinag-usapan ang ugnayan ng dalawa matapos kapwa mag-post ng retrato na magkasama.

