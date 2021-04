Hunk actor na si Albie Casiño walang problema sa pagtanggap ng gay roles

Mula sa Instagram account ni Albie Casiño

Inamin ng hunk actor na si Albie Casiño na walang kaso sa kaniya kung mabigyan man ng mga gay role sa iba’t ibang palabas.

Sa kaniyang panayam sa virtual show ni DJ Jai Ho, hindi umano natatakot si Casiño lalo pa’t alam naman niyang may iba pa siyang kayang gawin bilang aktor.

“Feeling ko kasi I don't mind accepting like gay roles. 'Di ako takot sa stigma na ma-typecast ng gay roles because I can do a lot more than just gay roles,” ani Casiño.

Dagdag pa nito, natutuwa siyang paglaruan ang kaniyang talento sa pag-arte kaya naman hindi problema sa kaniya kung nabibigyan man siya ng gay roles.

“Work is work. Acting is fun. Natutuwa akong umarte,” saad ng aktor.

Ayon pa kay Casiño na isa sa mga cast ng “Init sa Magdamag,” hindi rin aniya masaya kung paulit-ulit na brusko ang mga karakter na gagampanan niya sa mga palabas.

“Kung paulit-ulit lang 'yung role mo na brusko, lalaki, it gets boring. It's fun to do a lot of other roles,” sambit nito.

Sa unang pagpapalabas sa serye, ipinakilala na ang karakter ni Albie bilang si Raymund, gay friend at kunwaring nobyo ng bidang karakter na si Rita (Yam Concepcion).

Kuwento ng aktor, nag-enjoy siya sa kaniyang karakter dahil na rin isa siya sa tagapagbigay ng saya sa istorya na mabigat din ang mga isyung nais talakayin.

Ayon kay Casiño, sila ang nagpapakita ng kabilang pagkatao ng karakter ni Concepcion dahil dadamayan nila ito sa kaniyang mga pagdadaanan.

“Nag-enjoy talaga ako sa role na ito kasi parang kami 'yung comedic relief. Ang bigat kasi nung tinatackle na issues ng story. Kami 'yung naglalabas ng other side ni Rita,” paliwanag ni Albie.

“But at the same time, 'di lang kami puro patawa lang. Dadamayan din namin si Rita sa mga pinagdadaanan niya.”

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng gay role si Casiño kagaya na lamang ng transgender character nito sa isang episode ng "Maalaala Mo Kaya."

Mapapanood ang "Init sa Magdamag" sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.