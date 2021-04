Bagong proyekto ng BTS layong magbigay-inspirasyon sa Pinoy fans

"Keep moving, keep learning, keep inspiring" ang kampanya ng pinakasikat na pop icon ngayon sa mundo na BTS kasama ang isang kilalang telecommunications company sa Pilipinas.

Mula Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay naki-countdown ang Filipino ARMYs, o mga tagahanga ng grupo, sa latest collaboration ng BTS.

Labimpitong LED boards ang ni-launch simula alas-10 ng umaga ngayong Huwebes para ilunsad ang grupo bilang bagong brand endorser ng kompanya.

Highlight ngayong Huwebes ang LED billboard sa EDSA-Guadalupe at "digitalized" light stick na puwedeng pailawan gamit ang phone.

Layon ng kampanya na i-empower at bigyang inspirasyon ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang mga passion sa buhay.

Ang BTS ang kauna-unahang Korean group na nominado sa iba't ibang international award-giving bodies kabilang ang Grammy Awards.

Record breaking din ang BTS at may higit 1 bilyong views na ang music video nilang "Dynamite."

-- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News