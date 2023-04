MAYNILA -- Puno ng saya ang naging selebrasyon ng kaarawan ni Regine Velasquez nang maging sorpresa ang pagbisita ng viral maestra na si Teacher Dan mula Cebu.

Nitong Biyernes, nagkrus ang landas nina Velasquez at Teacher Dan sa "Magandang Buhay" kung saan tinuruan ang Asia's Songbird kung paano awitin ang "Hinahanap-Hanap Kita."

Sa programa, nagpasalamat si Velasquez kay Teacher Dan na aniya ay nagbigay-saya sa kanya lalo na noong kasagsagan ng pandemya.

"Mini-message ko nga siya. Sabi ko sa kanya, thank you very much.'= Kasi during the pandemic she was posting all these funny videos that helped me and I'm sure helped a lot of ano also, sobrang dami. You inspire us na magkaroon pa ng hope. Thank you very much because you made me laugh and inspire me also," Velasquez said.

Pag-amin naman ni Teacher Dan, kinabahan siya sa pagkikita nila ni Velasquez.

Mas kilala sa tawag na Teacher Dan ang music maestra ng Cebu na si Danieca Goc-Ong na dating guro pero nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.



