MAYNILA -- Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman ng ilan sa mga bituin ng Star Magic para sa pagbabalik ng Star Magic All-Star Games na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Mayo 22.

Dalawang taon ring tumigil ang taunang palaro dahil sa pandemya dulot ng COVID-19.

Sa "Inside News" ng Star Magic nitong Miyerkoles, eksklusibo nitong ibinahagi ang video kung saan kita ang paghahanda nina Ronnie Alonte, Seth Fedelin, Andrea Brillantes, Analain Salvador, at iba pa.

"Naku sobrang excited ko, as in siguro mga 101% kasi 'yung 1 na 'yon kinakabahan ako. Imagine-in mo 'yon lagpas sa 100 ang kaba ko, kasi first time ko, first time ko sumali rito. So 'yun nabigyan ako ng pagkakataon na makasali kaya siguro enjoy lang. Para sa akin enjoy lang. Siyempre may halong kompetisyon pa rin pero lahat kami ay magkakaibigan," ani Fedelin.

"Magiging masaya ito puno ng kulitan siyempre at saka gaya nang sinabi ko lahat magkakaibigan. Feeling ko magiging seryoso ang laro. Feeling ko may kompetisyon talagang mangyayari, so tingnan natin," dagdag ni Fedelin.

"Super excited kasi the last was August 2019. Ever since the pandemic started hindi na kami nakapaglaro so this is the first time again after three years, so super excited ako," ani naman ni Salvador.

Lubos din ang kasiyahan ni Alonte sa pagbabalik ng isa sa pinakapaborito niyang pagtitipon ng Star Magic artists.

"Eto na naman magba-basketball na naman at ito talaga ang isa sa mga favorite ko na event ng Star Magic," ani Alonte na aminadong kinakabahan bilang captain ng Star Magic Dream Team.

"Doble siyempre kinakabahan ako at saka may bago ring kakampi na hindi ko pa talaga nami-meet. Excited akong makalaro sila at kumbaga yung koneksiyon namin sa court, so tingnan natin," dagdag ni Alonte.

"Sobrang excited po ako kasi dahil after two years, makakabalik tayo sa Araneta Coliseum. Pero parang sa sarili ko hindi ako excited, kinakabahan po ako," ani ni Brillantes.

"Hindi ako nag-e-expect ng kahit ano pero gusto ko lang ay sana ma-enjoy natin ang laro at walang maaaksidente at sana naman masalo ko ang bola. Yun lang naman ang gusto ko," dagdag ni Brillantes.

Ayon sa mga Star Magic artist, dire-diretso na ang kanilang pagpapraktis para sa darating na kompetisyon.