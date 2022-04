MAYNILA -- Hindi napigilan ni Regine Velasquez ang maging emosyonal nang maalala ang naging pag-alis ng kanyang kaibigan na si Jaya sa bansa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ni Velasquez, naging bukas si Velasquez sa sakit na naramdaman nang umalis si Jaya patungong Amerika para doon na manirahan kasama ang pamilya nito.

Watch more News on iWantTFC

"Hindi ko siya tinawagan. ...Hindi ko siya kinausap. Kasi nahe-hurt ako kasi feeling ko iniwan ako ng kaibigan ko. So hindi ko siya kinausap," ani Velasquez na hindi na napigilang maging emosyonal.

"Although nag-usap na kami, pero hindi ko masabi na nahe-hurt ako kasi iniiwan mo ako. Ganun 'yung feeling ko. Kasi 'di ba magkaibigan tayo, 'di ba dapat lagi tayong magkasama?" ani Velasquez.

Pero paglilinaw ni Velasquez, nauunawaan niya kung bakit kinailangang umalis ni Jaya.

"I know that, mayroon siyang reason why she needed to leave. And naiintindihan ko naman 'yon, ayaw ko lang intindihin. Alam mo 'yon? ...The thing is I am not usually like that. I am a very understanding person. Sige kung saan ka masaya ,go. I don't know why I am like this with her. Maybe because nga sa dami nang pinagdaanan namin and I wanted for her to be here and I am being possessive maybe and I am being selfish. But I know that she understand naman," ani Velasquez.

"Madami na kaming pinagdaanan. Never naman kaming nag-away pero maraming ups and downs. Witness pati siya sa madaming nangyari sa buhay naming mag-asawa," dagdag ni Velasquez.



Matatandaang Hulyo 2021 nang magdesisyon si Jaya na lumipad patungong Amerika.

Maliban kay Jaya, ilan pa sa mga kaibigan ni Velasquez tulad nina Zsa Zsa Padilla, Lea Salonga, Gary Valenciano, Sharon Cuneta at Martin Nievera ang bumati sa kanya.

Sa programa, bumisita sa studio si Nievera para batiin si Velasquez sa kaarawan nito.

Ayon kay Velasquez, si Nievera ang unang tumawag sa kanya bilang "Regine" nang magpalit siya ng screen name mula sa pagiging Chona Velasquez.

"Sa buong buhay ko hindi ko ito makakalimutan. Nung nag-uumpisa ako Martin Nievera na siya, superstar. Chona pa lang ako. He was the person who sang with me na superstar. Siya pa ang nag-introduce sa akin na Regine," kuwento ni Velasquez.

Ayon kay Velasquez, kina Nievera, Pops Fernandez at iba pang mga batikang mang-aawit niya natutunan ang maging mapagbigay at tumulong.

Watch more News on iWantTFC

"Superstar silang lahat, pero 'yun ang nakita ko they were so giving. Lahat sila sina Zsa Zsa Padilla, sina Kuh Ledesma, they were so wonderful to me," ani Velasquez.



Ayon naman kay Nievera, isa si Velasquez sa mga kaibigan niya na naroon sa panahon na may pinagdadanan siya.

"You know who your friends are when you are at your lowest. Regine was there; the others were not there. So na-in love talaga ako kay Regine but it became the kind of love na talagang pang-forever. Hindi relationship na pa-crush, crush," ani Nievera.

Bumisita rin sa studio ang mga dating "Idol Philippines" contestants na sina Anji Salvacion, Shanaia Gomez, Fana, Gello Marquez, Enzo Almario at Lucas Garcia.

Inawit ng mga ito ang "Shine" para kay Velasquez na naging hurado sa nasabing singing competition kung saan nakasama niya sina Moira dela Torre, James Reid at Vice Ganda.

Sa pamamagitan naman ng video message ay ipinaabot nina Vice Ganda, Erik Santos, Jona, KD Estrada, Alexa Ilacad, Lovi Poe at Sharon Cuneta ang pagbati kay Velasquez.

Watch more News on iWantTFC





Related videos:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC