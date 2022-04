Mocha Uson and Toni Gonzaga. Instagram: @mochauson, @celestinegonzaga

MANILA — Duterte appointee and Mothers for Change (MOCHA) party-list nominee Margaux “Mocha” Uson criticized actress Toni Gonzaga on Wednesday over the latter’s remark that presidential candidate Ferdinand Marcos, Jr. is due to “return home” to Malacañang Palace.

Gonzaga, a loyalist of Marcoses who has been actively campaigning for Ferdinand Jr., made the comment on Monday during the former senator’s rally in Cebu.

In introducing Marcos, she said, “Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kaniyang tahanan — ang Malacañang.”

On Wednesday, Uson took to TikTok to address Gonzaga, who was her co-star in the 2013 film “Four Sisters and a Wedding.”

“Alam mo, ma’am, hindi maganda ‘yang sinasabi ninyo. Napaghahalataang wala po kayong alam sa public service. Si Pangulong Duterte nga po, sinasabi niya na ang Malacañang ay kaniya lamang opisina, hindi po niya ito tahanan. Ito ay pag-aari ng taumbayan,” Uson said.

Uson, a staunch supporter of President Rodrigo Duterte, is backing the presidential bid of Mayor Isko Moreno Domagoso. Duterte’s daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, is Marcos’ running mate. Despite criticisms targeted at Marcos, Uson has notably spared the younger Duterte.

In her statement addressing Gonzaga, Uson alluded to the dictatorship of Marcos Sr., which lasted decades until he was ousted in the 1986 People Power Revolution.

“Para sabihin mo na babalik na sa kaniyang tahanan sa Malacañang si Marcos, ay parang sinabi mo na rin po na diktador ang kanilang pamilya na ginawa na talagang tahanan ang Malacañang noon. Umalis lang saglit, at ngayon ay babalik muli para angkinin ito,” she said.

“Paalala lang po: Ang Malacañang ay pag-aari ng bawat Pilipino. Ito ay opisina lamang ng public servant ng ating bayan. Sana po, ma’am, matuto kayo sa mga sinasabi ng Pangulong Duterte.”