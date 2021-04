Sam Cruz, ibinahagi ang mga payo nina Sunshine Cruz, Cesar Montano sa pag-aartista

Mula sa Instagram account ni Sam Cruz.

Sa kaniyang pagpasok sa showbiz, ikinuwento ng batang aktres na si Sam Cruz ang mga payong ibinigay sa kaniya ng mga magulang na sina Cesar Montano at Sunshine Cruz upang mapanatili ang trabaho.

Sa media launch ng Squad Plus kung saan kabilang si Sam, pinaalalahanan umano siya ng kaniyang mga magulang na maniwala lamang sa sarili pero huwag maging mayabang.

“Even though you’re getting famous or a lot of people are starting to notice you, you have to stay true to yourself and always be humble,” saad nito.

Pinayuhan din siya na huwag mahiyang sumubok ng iba’t ibang klase ng kanta at hanapin kung ano ang pinakamagugustuhan nito.

“Don’t be shy to experiment with different sounds whether it’s rock or classical. As a singer, I think confidence is key. Experiment with different types of sounds to really find what you love,” ani Sam.

Bata pa lamang umano siya ay interesado na ito sa trabaho ng kaniyang magulang na kapwa kilala sa mundo ng showbiz.

Minsan din niyang pinangarap maging action star tulad ng amang si Montano ngunit ngayon, nais na rin niyang pasukin ang drama kung saan mahusay ang kaniyang ina.

“When I was younger, I’d be like, ‘Dad, I want to try that. I want to try being an action star too.’ And now I also want to try 'yung mga drama scenes like my mom. Probably my parents were the ones who really inspired me to follow along their footsteps,” pag-amin ng aktres.

Samantala, naibahagi rin ni Sam na minsan pinagsasabihan nila ang kanilang ina na huwag nang pumatol sa mga basher sa online ngunit iba raw umano ang paniwala ni Cruz.

“She’s always had this mindset that if someone’s wrong and someone isn't treating you right, you have to act on it. You can’t just let people treat you that way,” dagdag nito.

Handa rin umano si Sam sa mga isyung maaaring marinig ngayong pati siya ay sumabak na rin sa pag-aartista.

Aniya, bata pa lamang siya ay naturuan na siyang mag-isip muna bago magsalita lalo na sa social media.

“My mom and my dad have always told me if ever I go into something scary like an issue, I have to know how to respond and how to act on it,” saad ni Sam.

“But ever since I was little, I’ve always been told to think before you speak and I think it goes both ways with social media. Think before you post.”

Nito lamang Marso, opisyal na pumirma ng eksklusibong kontrata sa talent agency ng ABS-CBN na Star Magic si Sam kasama ang iba pang miyembro ng Squad Plus.

Related video:

Watch more in iWantTFC