Richard Yap, idinetalye ang pagkakaroon ng COVID-19 noong 2020

Screenshot mula sa vlog ni Richard Yap

Isang taon matapos tamaan ng coronavirus, ibinahagi ng aktor na si Richard Yap ang hirap na kaniyang dinaanan bago napagtagumpayan ang laban sa sakit noong nakaraang taon.

Sa kaniyang vlog, detalyadong ikinuwento ni Yap ang mga nangyari sa kaniya nang magpositibo sa COVID-19 sa panimula ng lockdown sa bansa.

“This was at a time when COVID was just new, fairly new. This was just right after lockdown,” panimula ng aktor na unang nakaramdam ng sintomas sa kalagitnaan ng Marso ng 2020.

Sa kaniyang pagbabahagi, nagsimula umano siyang makaranas ng pag-ubo at kakaibang lagnat na nagreresulta ng sobrang pagpapawis.

Nang tumawag sa kaibigang doktor, pinayuhan na umano ang aktor na mag-isolate, na agad nitong sinunod upang makasigurong hindi mahahawa ang kaniyang pamilya.

Ngunit lumala ang pag-ubo nito sa mga sumunod na araw sa kabila ng mga iniinom na antibiotics at nagsimula na ring mahirapang huminga.

“Itong klaseng cough na akala mo pag-umubo ka, it's like all your guts are going to come out. Ganun ka-grabe. Parang luluwa na ang lamang loob mo pag-umubo ka,” ani Yap.

Dito na nagpasya ang star ng hit daytime drama na “Be Careful With My Heart” na magpa-admit sa ospital ngunit dahil wala pang available na kuwarto, tatlong araw muna itong nanatili sa emergency room ng Makati Medical Center.

“I don't want special treatment. Regular lang... kung how they admit people,” paliwanag ni Yap.

Sa kaniyang x-ray result, napag-alaman na may pneumonia na siya na dulot ng pagkakaroon ng COVID-19.

Hindi pa roon natapos ang kalbaryo ni Yap nang limang beses umanong bangungutin sa kuwartong pinagdalhan sa kaniya kaya naman nagpalipat ito ng panibagong kuwarto.

“There was something in the room. Binangungot ako ng 5 times that night. Sabi ko, 'hindi ata ako mamamatay sa COVID. Mamamatay ako sa bangungot.’”

Inamin din nitong nag-alala ang kaniyang doktor na baka hindi nito kayanin labanan ang sakit dahil sa kaniyang lumalalang sitwasyon.

“Pa-grabe nang pa-grabe 'yung COVID ko. Buti na lang I was healthy at that time, hindi ko kailangan ma-intubate,” saad ni Yap, na pumalo sa higit P500,000 ang ginastos sa ospital.

Sampung araw na nanatili ang aktor sa ospital bago tuluyang pinalabas ngunit kinailangan pa ring mag-isolate. Nasa 46 araw na isolation ang ginawa umano nito bago nakapiling ang pamilya.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC