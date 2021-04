Gerald Anderson, mananatili ang respeto sa mga dating nakarelasyon

Mula sa Instagram account ni Gerald Anderson



Nanindigan ang aktor na si Gerald Anderson na wala itong masamang sasabihin tungkol sa mga naging dati nitong kasintahan.

Sa kaniyang panayam kay Toni Gonzaga sa “I Feel U,” ipinaliwanag ng aktor na sa kabila ng hindi magandang nangyari sa kaniyang mga nakaraang relasyon, hindi umano mawawala sa kaniya ang respeto sa mga ito.

“Maraming ups and downs. Despite maraming failures, ‘yung respeto ko sa nagiging relationships ko will always be there,” ani Anderson.

“Hindi ko pa rin makuhang magsabi ng masama or hindi maganda against that person na meron akong special relationship before. Respeto ko andon pa din. At the end of the day, hindi dapat mawawala ‘yan. Never forget happy moments n’yo, kasi ngumiti rin kayo at madami rin kayong nagawang masasayang bagay.”

Ngayon, masaya na ang aktor sa kaniyang buhay pag-ibig kasama ang kasintahan na si Julia Barretto.

Ayon kay Anderson, ibang klaseng inspirasyon ang ibinibigay sa kaniya ng aktres na isa sa mga motibasyon niya sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap.

“Ibang joy and ibang inspiration, hindi ko din ma-explain, eh. Parang nabibigyan ako ng panibagong motivation, ‘di ko alam kung kasama na din edad ko kasi 32 na ako,” saad nito.

“Talagang alam kong nandiyan siya lagi on my side. So, parang kung ano ‘yung binibigay niya sa 'kin, gusto ko i-time stamp pa ‘yun. Kung barko ako, siya nagbibigay ng power and fuel para tumuloy dito sa buhay.”

Bumibida ngayon sa bagong teleserye na “Init sa Magdamag” si Anderson kasama sina Yam Concepcion at JM de Guzman.

Mapapanood ang kabuuan ng panayam sa April 25 episode ng “I Feel U.”

