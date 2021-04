'GAME KNB?' maging co-host ni Robi Domingo?

MAYNILA -- Muling nagbabalik ang "Game KNB?" sa pamamagitan Pinoy community platform na Kumu (@gknb) na mapapanood din nang sabay sa Jeepney TV.



Para sa third season ng “Game KNB?” aasahan ang mas malaking papremyo at mas mahihirap na challenges para sa host na si Robi Domingo.

Sa bagong season ng game show, may pagkakataon na ang Kumu netizens na makasali sa bagong kampanya nito na ‘GKNB Mag-co-host with Robi?' at maging co-host ni Domingo sa loob ng dalawang linggo.

Ito ay sa pamamagitan ng pagli-livestream sa Kumu at pangongolekta ng Game KNB virtual gifts mula sa mga manonood nila.

Bukod dito, ang mangunguna sa leaderboard ay itatampok din bilang co-host of the week ng “Game KNB?” sa Kumu Social TV Instagram account at magiging guest sa isang FYE Channel show at makakatanggap ng iba pang exclusive perks.



Ang iba pang makakapasok sa top 10 ay makakatanggap din ng premyo gaya ng official Lumu merchandise.

Magtatapos sa Abril 30 ang unang campaign period, habang mula Mayo 15 hanggang Mayo 28 naman ang ikalawang campaign period.



Samantala, paghahatian ang P10,000 cash prize ng mga qualified participants ng ‘Pili-Pinas’ segment na makakasagot ng tama sa limang trivia-based questions. Automatic nang matatanggap ng mga mananalo ang premyo sa kanilang Kumu wallets.



Maari ring manalo ang mga manonood sa ‘Robi, Game KNB?’ segment sa pagsagot sa Question of the Day na manggagaling sa masayang challenge na gagawin ni Robi kada episode.



Kailangan lang hintayin ang ipapadala na emoji ng official “Game KNB” Kumu account sa comments section ng stream bago i-post ang sagot sa tanong. Ang unang tao na makakasagot ng tama ay mananalo ng 10,000 Kumu coins tuwing Lunes hanggang Huwebes, habang 50,000 Kumu coins naman ang makukuha ng mananalo kada Biyernes.



Mapapanood ang "Game KNB?" mula Lunes hanggang Biyernes, alas dose ng tanghali sa @gknb Kumu, o panoorin ang simulcast nito sa Jeepney TV sa cable, Facebook page ng Jeepney TV, TFC IPTV, o MYX Global.