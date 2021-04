Derek inaming binati na ni John Lloyd sa engagement nila ni Ellen

Mula sa ABS-CBN News at Instagram ni Derek Ramsay

Ibinahagi ng aktor na si Derek Ramsay na nagkita na sila ni John Lloyd Cruz, dating nobyo ng kaniyang fiancé na si Ellen Adarna.

Sa panayam sa radio station na DZRH, ikinuwento ni Ramsay na dumaan sa kaniyang tahanan sa Alabang si Cruz upang sunduin ang anak nito kay Adarna na si Elias.

Ayon pa kay Ramsay, wala naman umano silang iringan ng batikang aktor sa kabila ng relasyon nito kay Adarna.

“Wala naman kaming problema ni John Lloyd. Siya rin minsan ang naghahatid dito kay Elias,” ani Ramsay.

Dagdag pa ng “No Other Woman” star, binati na rin siya ni Cruz sa kanilang engagement ni Adarna nang minsang sunduin si Elias.

"Maaga siya sumundo. Gising na ako. Nakita ko siya sa labas [then] lumabas naman ako para bumati. Bati din siya. Sabi niya, ‘Congratulations'," alala ni Ramsay.

Nito lamang nakaraan, sinabi rin ng aktres na “present father” si Cruz sa kanilang anak lalo pa’t parehas silang kailangan ni Elias.

Naging magkarelasyon sina Adarna at Cruz noong 2017 bago tuluyang naghiwalay noong 2019.

Noong Marso naman inanunsyo ni Ramsay ang kanilang engagement ni Adarna, higit isang buwan matapos aminin ang kanilang relasyon sa publiko.

Minsan na ring itinanggi ng aktor na binabastos niya si Cruz dahil sa pagiging malapit sa anak nito.

“I mean no disrespect to him. I know he is a good father," depensa ni Ramsay sa isang komento ng netizen sa kaniyang Instagram.

