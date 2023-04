MAYNILA -- Tinawag na "King of Making Me Happy" ni Francine Diaz ang kanyang love team partner na si Seth Fedelin, samantalang "Queen of Universe" naman ang turing ng aktor sa aktres.

Nagbigay kilig ang dalawa sa mga bida ng "Dirty Linen" sa kanilang naging pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, kasama ang iba pa nilang kasamahan sa serye na sina at CJ Navato, Raven Rigor at Sean Tristan.

Watch more News on iWantTFC

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, nagbigayan sila ng award sa isa't isa na nagaganap sa isang prom night. Kamakailan lang sina Fedelin at Diaz ay naging parte ng kauna-unahang Star Magical Prom.

"Ako po ang ibibigay kong award kay Seth ay King of Making Me Happy. Kasi si Seth very effortless for him and for me rin na pasayahin niya. Hindi niya kailangang mag-effort ng super para maging happy ako parang natural na lang," ani Diaz.

"Para sa akin ikaw ang Queen of Universe. In short ikaw ang Miss Universe ko. ...Kasi kumbaga kapag kasama kita ay nararamdaman ko ang lahat ng emosyon. Kinikilig ako natutuwa ako. Minsan nanginginig, lahat, minsan napapalungkot niya ako. So lahat ng energy ng universe ay nasa 'yo," ani Fedelin.

Bumisita sina Fedelin at Diaz sa "Magandang Buhay" para magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa "Dirty Linen" at nag-anyaya na patuloy na panoorin ang sikat na serye.

Maliban sa "Dirty Linen," aabangan din ang dalawa sa bagong palabas ng iWantTFC na "Fractured."

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC