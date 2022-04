MAYNILA -- Natutuwa si Zanjoe Marudo sa patuloy na mainit na pagtanggap ng mga manonood sa "The Broken Marriage Vow," na pinagbibidahan ni Jodi Sta. Maria.

Dito ay ginagampanan niya ang karakter ni David, ang mister na nanloko sa misis na si Dr. Jill (Sta. Maria) at nagbigay pasakit din sa anak nila na si Gio (Zaijian Jaranilla).

"Sa una ang reaksiyon ng mga tao kapag nakikita nila ako, nandoon pa rin 'yung kita mo sa mga mata nila 'yung gigil, 'yung inis. Nakikita mo talaga. Pero siyempe alam naman nila na trabaho lang 'yon, na karakter lang 'yon. Ayun sumisigaw sila, may naririnig ako na 'Hoy, manloloko ka! Hoy, sinungaling ka!' yung mga ganun. Pero nakakatuwa na kahit saan ako magpunta ay mayroong nanonood ng 'The Broken Marriage Vow,'" ani Marudo sa "Inside News" ng Star Magic.

Ayon kay Marudo, marami pang dapat abangan sa "The Broken Marriage Vow."

"Dito pa lang magsisimula 'yung gulo na kasama si Gio. Apektado si Gio, ang pinakanaapektuhan sa lahat nang ginawa ni David. So abangan pa nila dahil marami pang pagkakataon na magbabanggaan ang karakter ni David at Dr. Jill," dagdag ni Marudo.

Natutuwa rin si Jaranilla sa patuloy na suporta ng mga manonood sa "The Broken Marriage Vow."

"Kapag kunwari nakikita ako ng mga tao sa public, nakikilala nila ako, sinasabi nila naiinis sila kay Gio. Nakakataba ng puso ang ganung comments kasi kapag naiinis sa 'yo o natutuwa ang mga tao sa ginagawa mo, ang saya sa feeling kasi tama ang acting... kaya masaya ako," ani Jaranilla na ibinihagi rin ang mga natutunan sa mga kasamahang bituin sa serye.

"Yung professionalism talaga hindi puwedeng mawala lalong-lalo na kay Mama Jodi at kay Kuya Zanjoe. Sa kanila ko nakita 'yon, 'yung professionalism sa trabaho and outside work. Saka 'yung respeto sa isa't isa. Saka sa kung bait at bait lang, sobrang bait," ani Jaranilla.

Ayon kay Jaranilla, ibang samahan ang nabuo sa kanila nina Sta. Maria at Marudo.

Mapapanood ang "The Broken Marriage Vow" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z Channel 11 at TV5. Maari rin itong mapanood sa iWantTFC at Viu.