Puspusan na ang paghahanda ng Kapamilya stars para sa nalalapit na pagbabalik ng Star Magic All-Star Games, na idaraos sa Araneta Coliseum sa Mayo 22.

Magugunitang natigil ang naturang sports fest ng mga bituin noong nagdaang 2 taon dahil sa banta ng COVID-19.

Kabilang sa mga lalaban sa volleyball sina Andrea Brillantes, Chie Filomeno, Loisa Andalio, Vivoree Esclito at Belle Mariano.

"After 2 years, makakabalik na tayo sa Araneta Coliseum. Hindi lang excited, kinakabahan ako," kuwento ni Brillantes sa ABS-CBN News.

Masaya rin sina Kyle Echarri at Seth Fedelin, na parehong lalaban sa basketball sa ilalim ng Star Magic New Breed team, kasama sina KD Estrada, Tom Doromal at iba pa.

Makakalaban din nina Echarri ang mga koponan mula Star Hunt.

Sasabak naman sa badminton sina Daniel Padilla, Darren Espanto, AC Bonifacio, Jane Oineza, RK Bagatsing at ilan pang bituin.

Magsisilbing muse para sa laro ang mga dating "Pinoy Big Brother" housemates na sina Lou Yanong, Samantha Bernardo at Alexa Ilacad.

