MAYNILA -- Hindi napigilan ng aktres na si Kim Chiu ang maging emosyonal nang makatanggap ng mensahe mula kay Vice President Leni Robredo na tumatakbo bilang pangulo sa darating na halalan sa Mayo.

Sa Instagram, ibinahagi ni Chiu ang video message ni Robredo para sa kanyang kaarawan nitong Abril 19.

"Gusto ko lang kunin ang pagkakataon sabihin sa 'yo how inspiring your life has been for many people including myself. Sinusubaybayan ko 'yung journey mo at ikaw ang pinakamaganang example nang pag-defy ng lahat ng odds. At 'yung kasikatan ay ginagamit para mag-influence ng iba sa kabutihan. So keep up the good work. Keep inspiring others. I wish you all the best. We wish all the luck in the world kasi you deserve it. Happy birthday!" pagbati ni Robredo para kay Chiu.

Ayon kay Chiu, kinumpleto ng Bise Presidente ang kanyang espesyal na araw sa mensahe na ipinahatid nito sa kabila nang napakaraming bagay na ginagawa nito para sa bansa.

"Literally I am crying right now! Nakakaiyak na ang isang tao na alam ko na maraming ginagawa araw-araw, doing everything for the people as a Vice President of our country and a soon to be PRESIDENT. Rally dito rally doon. Debate dito, debate doon. Motorcade, house to house. Personal duties as a mother at marami pang iba. Grabe saludo po ako sa inyo ma'am and watching this video made my heart melt. Salamat po for seeing me, for sending this video, napaka-personal po ng message ninyo. Maraming maraming salamat po. Truly made my birthday complete, didn’t expect this pero maraming salamat po," ani Chiu.

Iginiit din ng aktres ang pasasalamat kay Robredo sa ginagawa nitong pakikipaglaban para sa bayan.



"Makakaasa po kayo kasama n'yo po ako sa laban na ito. Laban para sa isang gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Matagal na naming hinihiling at inaasam ang isang TAPAT na pamahalaan, na nakaupo para sa mga tao at hindi para sa sarili. I am here behind you alongside with all the Filipinos who are hungry for HONEST AND GOOD GOVERNANCE. I am looking forward for a better, brighter, kulay rosas na bukas para sa buong PILIPINAS with you as our PRESIDENT," ani Chiu na maaga ring binati si Robredo para sa darating nitong kaarawan sa Abril 23.