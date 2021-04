Tetchie Agbayani nanindigang obligasyon ng tao na magsalita sa isyu ng lipunan

Screenshot mula sa trailer ng "Init sa Magdamag".



Hindi naniniwala ang beteranang aktres na si Tetchie Agbayani na hindi dapat mangialam ang mga artista sa mga usapin ng lipunan lalo kung tungkol sa pulitika.

Sa virtual press conference ng bagong teleserye na “Init sa Magdamag,” ipinaliwanag ni Agbayani na kahit anong estado sa pamumuhay ng isang tao, dapat itong magsalita kapag alam nitong mali ang nakikita.

“They say artista daw stick to acting. Stay apolitical. Huwag ka na sumasawsaw. But on the flipside of that, artists are citizens of the country as well,” ani Agbayani na gaganap bilang ina ng karakter ni JM de Guzman sa serye.

Ayon sa aktres, may malaking plataporma ang mga artista kapag nagsalita ang mga ito dahil mas maraming ang maaaring makinig sa kanila.

“They have a voice and they have a unique position na because of their popularity, mas pakikinggan sila. I think whether celebrity ka or normal kang tao, if you see injustice being committed, you cannot not speak,” dagdag pa niya.

Bilang isang debotong Katoliko, naniniwala si Agbayani na obligasyon ng isang tao bilang anak ng Diyos na magsalita kapag hindi na makatao ang nakikita.

“As a Catholic, as a Christian, kung merong nagaganap na hindi tama, hindi makatao, hindi maka-Diyos, obligasyon mo bilang tao at bilang anak ng Diyos na kumibo. Dahil pag hindi ka kumibo, kinukunsinti mo 'yung mali na ginagawa,” saad ni Agbayani.

Kuwento pa ng batikang aktres, marami na ang namamatay at nagkakasakit sa bansa kaya naman mahirap para sa kaniya ang manahimik at magbingi-bingihan.

“How can you not react? You have to react,” pagpapaliwanag nito.

“As a person, as a Catholic, hindi ko maatim na magsawalang kibo at magbulag-bulagan, magpipi-pipihan, at magbingi-bingihan. Ngayon ang hindi panahon for that eh.”

Samantala, pinapurihan din ni Agbayani ang mga kasama sa teleserye na ibinahagi rin ang pinagkaiba ng mga artista noong kapanahunan niya sa mga aktor sa ngayong henerasyon.

Ayon kay Agbayani, pulido na magtrabaho ang karamihan sa mga artista ngayon dahil sa malaking suporta na nakukuha ng mga ito sa kani-kaniyang network.

“Kasi may network na nagsusuporta sa kanila, na nag-li-lead sa kanila para mas lalo silang ma-polish. So 'pag nakatrabaho mo na ang mga young stars ngayon, especially with the network that I’m working with at the moment, polished na,” tugon ni Agbayani.

Hindi umano kagaya noon na kaniya-kaniya ang mga artista o ‘di kaya’y wala nang sumusuporta matapos gumawa ng proyekto.

“Unlike nung panahon ko, may pagka kanya-kanya kami eh kasi ang uso nun contract star ka for a certain number of films. Pero after a film is done, walang overall na sumusuporta sayo, gumagabay sa ‘yo,” ani Agabyani.

Mapapanood ang aktres sa “Init sa Magdamag” na mapapanood sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.



