Sharon Cuneta, nagpasalamat sa mga pagkain na pinapadala ni Judy Ann

MAYNILA -- Pinasalamatan ni Sharon Cuneta ang kaibigan at itinuturing na kapatid na si Judy Ann Santos.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Lunes, Abril 19, ibinahagi ni Cuneta na ilang araw na siyang ipinagluluto ni Santos ng mga paborito niyang pagkain para sa mabilis niyang paglakas at paggaling.

Hindi naman nagbigay ng detalye si Cuneta kung ano ang kanyang karamdaman.

"Hindi po nya binebenta ito. Pero ilang araw na ako pinagluluto ng kapatid kong si Juday para daw lumakas at gumaling ako agad! Tulad ng pinakamasarap na chicken curry sa mundo na gawa nya and alam nyang paborito ko. Nung isang araw naman champorado, arroz caldo, at lahat na yata ng paborito ko pinagbuhusan niya ng panahon at pagod para lang sa akin. Mayat-maya tine-text nya ako. Nung isang araw magka-FaceTime kami." ani Cuneta.

Giit ni Cuneta, iba ang pagmamahal at pagdadamayan nila ni Santos.

"Iba si Juday sa puso at buhay ko. Hanggang kabilang buhay magkasama at magdadamayan kami. I love you with all my heart, sis. Thank you so much for taking good care of me," ani Cuneta.

Samantala, sa komento naman ni Santos sa naging post ni Cuneta, hiniling nito ang agarang pagbuti ng pakiramdam ng huli.

"Feel better soon my ate... Basta kumain ka lang, I’ll take care of you kahit hanggang sa pagkain lang muna... Just promise me that you will take care of yourself as well... I love you ate... I'm just here no matter what," ani Santos.

Matatandaan na noong 2002 nagsama sina Judy Ann at Sharon sa pelikulang "Magkapatid" kung saan lalo silang naging malapit sa isa't isa.



