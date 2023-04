PANOORIN: Frenchie Dy, hindi apektado ng bashers

MAYNILA -- Ibinahagi ni Frenchie Dy na malaki ang parte ng kanyang pamilya pagdating sa pagtanggap at pagmamahal sa kanyang sarili.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagbalik-tanaw din si Dy sa mga natatanggap na pintas noon dahil sa kanyang laki.

"Una, mahal na mahal ako ng asawa ko kahit ganito ang size ko. Para sa kanya ako pa rin ang pinaka-sexy. Tapos mahal na mahal ako ng mga anak ko. Gusto nga nila ng matabang mommy. ...Saka 'yung mga friends ko mahal naman nila ako. So 'yun ang nakatulong sa akin na kahit ganito dapat tanggapin ko kasi mahal ako ng mga taong nasa paligid ko," ani Dy na hindi naman napigilang maging emosyonal.

Nang matanong kung bakit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, sagot ni Dy: "Wala lang, kasi kailangan ko ring magpapayat, for health reasons, 'yon gagawin ko. Pero kung para sa sinasabi ng iba na 'ang taba niya, 'di siya bagay sa hilera kasi ang laki niya,' 'di ako naapektuhan doon. So mas maapektuhan ako 'yung health reasons kasi gusto ko pa makasama ang mga anak ko sa matagal na panahon. Gusto ko makita sila na tumanda. Pero kung dahil lang doon sa pamba-bash na dahil mataba ako, hindi ako affected doon. 'Yung health reasons doon ko gagawin na mag-cut down, mag-lose weight."

Si Dy ay isa sa mga magagaling na mang-aawit sa bansa. Siya ang nagwagi sa ikalawang season ng "Star in a Million" ng ABS-CBN.

Maliban sa pagiging mang-aawit, pinasok din ni Dy ang pag-arte sa pelikula at maging sa telebisyon.