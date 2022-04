Lumikha ng ingay ang muling pagsasama-sama ng South Korean girl group na 2NE1 sa Coachella Valley Music and Arts Festival stage sa Estados Unidos.

Pero maliban sa kanilang reunion, naging mainit din na usapan ng netizens ang "lumipad" na sapatos ni Sandara Park, isa sa miyembro ng grupo.

Sa kanyang post sa social media, ibinahagi ni Park na wala nang dapat alalahanin dahil naibalik na ang kapares ng tumalsik niyang sapatos.

I got my other shoe back! Don’t worry~!!! πŸ˜€πŸ‘πŸ» μ‹ λ°œ μ°Ύμ•˜μ–΄~!!! γ ‹γ ‹ pic.twitter.com/llNjao0pdx — Sandara Park (@krungy21) April 18, 2022

Sinagot din ni Park kung bakit "lumipad" ang kanyang sapatos.

"Ewan ko… 'di naman lumipad 'yung shoes ko during rehearsals… I think iba talaga energy level ko sa actual show!!!" ani Park.

Nitong Linggo, nasorpresa ang mga tagahanga ng 2NE1 sa muli nilang pagtatanghal, halos 6 taon matapos maghiwalay.

Sinamahan nina Minzy, Bom at Park si CL sa pag-awit ng kanilang 2011 hit na "I Am The Best."

Si CL lang ang inaasahan na magtatanghal sa sikat na music and arts festival na ginaganap taun-taon sa California.

Bahagi si CL ng "Head in the Clouds Forever" lineup ng 88rising, isang kumpanya ng musika na tumutuon sa mga Asian at Asian-American artist.