Ate Gay, magaling na sa kanyang karamdaman

MAYNILA -- Nagpasalamat ang komedyanteng si Gil "Ate Gay" Morales sa itinuturing niyang pangalawang buhay na bigay sa kanya ng Diyos matapos niyang gumaling sa karamdaman.

Sa kanyang Instagram nitong Linggo, ibinahagi ni Ate Gay sa kanyang mga tagahanga na magaling na siya.



"Magaling na ako. Thank you Jesus," ani Ate Gay.

Samantala, sa kanyang live post sa Facebook post nitong Linggo, ibinahagi rin ni Ate Gay na malapit na siya lumabas ng ospital.

"Ako po ako ay okay, okay na at lalabas na bukas (Lunes) kung hindi bukas ay sa susunod na bukas. Maraming salamat po sa mga nanalangin at sa mga kaibigan na tumulong sa akin, thank you," ani Ate Gay.

"Ako po ay nagpapaganda sa tulong ni Jesus. Naiiyak ako kasi ngayon lang ako nakapag-live. I love you sa inyong lahat. Binuksan ko po ito para lang po magpasalamat sa inyong lahat, thank you, thank you, thank you. Ito po si Ate Gay. I love you all," dagdag ng komedyante.

Sa mga sumunod na post ni Ate Gay sa Facebook, ibinahagi nito ang naging paglaban niya sa sakit.

"Isa ito sa tiniis ko, na nalampasan ko... tiniis kong kumain para mabuhay salamat sa lugaw champorado sopas na bumuhay sa akin ng 20 days. Maraming salamat Lord," ani Ate Gay.

Sa pinakahuling post ni Ate Gay, sinabi niyang tiniis niya ang lahat dahil sa kagustuhan na mabuhay.

"Nagpagaling nagpalakas ...tiniis ko dahil sa kagustuhan kong mabuhay... Sabi ng doktor pangalawang buhay ko na daw ito, buti daw at ginusto kong gumaling," aniya.

Nito lamang Marso nang ipaalam ni Ate Gay sa kanyang mga tagahanga at mga kaibigan gamit ang social media na siya ay nasa ospital.

Kinumpirma ng kanyang kapatid sa isang panayam na may pulmonya si Ate Gay na kilala sa kanyang nakakatuwang panggagaya kay Nora Aunor.

