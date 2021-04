Angelica Panganiban, may mensahe para sa kaarawan ni Kim Chiu

MAYNILA -- Isang mensahe ang ibinahagi ni Angelica Panganiban para sa kaarawan ng kanyang kaibigan na si Kim Chiu.

Sa kanyang Instagram nitong Lunes, Abril 19, nag-post si Panganiban ng mga retrato ni Chiu at isang retrato kung saan kitang magkasama sila ni Chiu at ang isa pa nilang kaibigan na si Bela Padilla.

Sa caption, pinapurihan ni Panganiban ang mga magagandang katangian ni Chiu.

"Napakabuti ng puso mo, napakasarap mong magmahal, napakaswerte ng mga taong inaalagaan mo, pinagpapasalamat ko palagi kay God na naging kaibigan kita. Masayang masaya kami kapag kasama ka namin. Hindi lang dahil sa pinapatawa mo kami, kundi dahil sa hinahayaan mo kaming paglaruan ka," ani Panganiban.

"Sana makapag-swimmingst ulit tayo, with your snorkeling thingst. Kailangan na natin mag crash sa isang bday party verver soon," dagdag ni Panganiban.

"AngBeKi" ang tawag sa samahan nina Panganiban, Padilla at Chiu, na nagdiwang ng friendship anniversary sa Subic Oktubre noong nakaraang taon.

Kuwento ni Kim, nabuo ang samahan nila nang magkita-kita silang tatlo sa isang party.

"Hanggang sa lagi na kaming magkasama. Napa-funny-han naman kami sa isa't sa sa kalokohan ng isa't isa. May matapang, 'di matapang, may palatawa," ani Kim sa panayam kay Boy Abunda.

Ayon kay Kim, kadalasang usapan nilang magkakaibigan ay tungkol sa buhay at pag-ibig.



Noong 2019 nagpa-tattoo pa ang tatlo bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan.

Samantala, ipinakita naman ng mga tagahanga ang pagmamahal sa kanilang idolong si Chiu nang mag-trending ang hashtag #Happy Birthday QUEEN CHIU sa Twitter.

