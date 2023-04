BGYO, nagbigay-pugay sa kanilang mga tagahanga

MANILA -- Ibinahagi ng BGYO na binubuo nina Gelo, Akira, JL, Mikki at Nate ang halaga ng kanilang mga tagahanga na tinatawag nilang ACEs sa tagumpay ng kanilang grupo.

Sa kanilang ika-2 taon sa industriya, nagbigay-pugay ang BGYO sa kanilang mga tagahanga sa pagmamahal at suporta ng mga ito sa kanila.

"Actually sobrang laki po kasi simula pa lang po noong una, parang konti pa lang sila tapos hanggang sa dumarami nang dumarami. Nararamdamdaman po namin 'yung every achievement po na nakukuha namin, hindi namin makukuha without the ACEs po. Kaya sobrang halaga po ng ACEs kaya we love them so much," ani Akira sa naging pagbisita ng kanilang grupo sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Abril 18.

Dagdag ni JL: "Sobrang laki po ng parte n ACEs po sa amin. Simula pa noong umpisa pa lang nandiyan na sila para suportahan kami. Sa lahat po sa pagpapa-trending at sa lahat po ng ganap namin ay nandiyan po sila palagi. So, sa journey namin isa po talaga sila sa parte namin."

Patunay sa suporta ng mga ACEs sa BGYO ay ang pag-trending sa Twitter Philippines ng MB LIVE WITH BGYO nitong Martes ng umaga.

Kamakailan lang ay inilabas ng BGYO ang kanilang album na "Be Us" na naikuwento rin nila sa "Magandang Buhay."

Nakatakdang magdiwang ang ACEs sa "BE:US" live album showcase ng kanilang grupo sa Mayo 12 sa SM SkyDome sa Quezon City.

