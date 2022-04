Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi nina Vice Ganda at iba pang host ng "It's Showtime" kung saan nila nagtungo nitong nagdaang Holy Week.

Sa "It's Showtime" nitong Lunes, naikuwento ni Vice na sa Singapore siya nagtungo kasama ang nobyong si Ion Perez para magbakasyon.

Nagtungo rin sa Singapore si Vhong Navarro at pamilya nito.

Samantala, sa Balesin naman nagtungo si Ogie Alcasid kung saan kasama niya ang misis na si Regine Velasquez at kanilang mga anak.

Sa isang resort naman sa Batangas nagtungo si Jackie "Ate Girl" Gonzaga.

Sa El Nido, Palawan naman nagbakasyon ang pamilya ni Teddy Corpuz, samantalang sa Malaysia nagbiyahe si Jugs Jugueta at ang kanyang misis.

Sa isang isla naman sa Thailand nagtungo ang aktres na si Kim Chiu.

Samantala, ang paglalaro ng golf naman sa Clark ang pinagkaabalahan ni Ryan Bang.

Sa programa, nakakatawa rin ang naging kuwento ni Vice sa naging karanasan nito sa isang hotel sa Singapore.

"Nagpaandar kami, may yaman-yamanan moments. Paglabas namin ng airport may sumusundo sa aming Rolls-Royce. Rolls-Royce kaming dalawa ni Ion. Tapos inihatid na kami sa hotel, pangmayaman 'yung hotel. ... Check-in na kami," paunang kuwento ni Vice.

"Tapos may papel nga pala ako 'yung reservation. 'Here's my reservation ...' 'Oh I'm sorry Ma'am this is not your hotel.' Hiyang-hiya ako. Pagtingin ko ibang pangalan nga nung hotel, pero 'yun ang gusto naming puntahan pero mali ang napag-book-an sa amin. So ibang hotel. So hiyang-hiyang ako kinuha namin 'yung bagahe tapos tinatakpan ko ang mukha ko. .. Paglabas namin ng hotel, wala na 'yung Rolls-Royce. Tapos tinanong namin, 'where's this hotel?' 'Over there.' Nasa gitna ng lake, tatawid ako ng lake tapos katapat lang nung hotel. Alam mo naglalakad kami sa init talaga, hiyang-hiya kami," kuwento niya.