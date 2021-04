Mga coffee farmer sa Batangas, binisita ng 'Iba 'Yan'

Binisita ng aktres na si Angel Locsin at ng "Iba 'Yan" ang mga coffee farmer sa Nasugbu, Batangas.

Ipinaliwanag ng mga miyembro ng Kaylaway Coffee Farmers Association ang proseso ng pagtatanim at pag-aani ng kape, maging kung paano ito niluluto at nagiging masarap na inumin.

Sa tulong ng iba't ibang donors, at sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at Department of Agriculture, nakatanggap ng iba't ibang regalo at tulong ang mga miyembro ng samahan.

