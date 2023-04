Karen Davila aliw kay KaladKaren bilang Star Patroller

Sina Karen Davila at Kaladkaren sa TV Patrol. ABS-CBN.

MAYNILA — Namangha si Karen Davila sa kanilang bisitang si KaladKaren na gumanap bilang Star Patroller ngayong Lunes sa "TV Patrol."

Sa kanyang pagpapakilala sa aktres, pabiro nitong nilarawan kung paano sila magkahawig ni KaladKaren.

"Isa pong karangalan na makasama po natin dito sa 'TV Patrol' ang ating guest Star Patroller ngayong gabi, ang aking kakambal, para akong nakatingin sa salamin," ani Davila.

"Hindi kami magka-birthday pero magkadamit kami ngayon, magkabuhok, magkamukha, magkatono at parang trabaho ko, gusto na niya," pabirong dagdag ng anchor.

"Huwag naman po," tugon ni KaladKaren.

"Parang ganoon ang dating eh," pabiro uli ni Davila.

Masaya si Davila na makasama si KaladKaren sa telecast at nagpasalamat si KaladKaren sa binigay na oportunidad.

"You look beautiful tonight," saad ni KaladKaren.

"I'm so happy you're here," tugon ni Davila.

"Thank you very much for the opportunity," dagdag ni KaladKaren.

"I'm looking at the mirror pero mas payat ka, reflection," pagtatapos ni Davila.

Ang TV host-actress na si Jervi Li o mas kilala bilang KaladKaren ay nakilala sa pag-iimpersonate kay Davila at naging judge ng sikat na competition series na "Drag Race Philippines" season 1.

Gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang trans woman winner sa supporting actress category ng Summer Metro Manila Film Festival.

