MANILA -- May pinaplanong pelikula na pagsasamahan nina Judy Ann Santos, Jolina Magdangal, Gladys Reyes, Angelu de Leon at Claudine Barretto.

Ito ang ibinahagi ni Reyes sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kasama sina KaladKaren Davila at Elijah Canlas.

"Star (Cinema) baka naman. Marami ang nagre-request pero ito siyempre in the process. Sinasabi ko na kay Jolens kanina off air na soon sana po matuloy 'yung aming movie with Ms. Judy Ann Santos, of course Jolina, Angelu and Claudine Barretto. Sana, soon. Mga batang '90s alam niyo na," ani Reyes.

Nang matanong kung tungkol saan ang proyekto, tugon ni Reyes: "Siyempre mga momshies na iba-iba ang katauhan, alam mo na. Soon siyempre maririnig nila 'yan uli. Sana matuloy."

"I-manifest na natin yan," hirit naman ni Magdangal, isa sa mga host ng "Magandang Buhay."

Sa pang-umagang programa, binalikan ni Reyes ang naging pagkapanalo niya bilang best actress sa unang Summer Metro Manila Film Festival para sa pelikulang "Apag."

Hindi rin napigilan ni Reyes ang maging emosyonal nang ikuwentong alay niya sa yumaong ama ang pagganap niya sa "Apag."

