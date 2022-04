Larawan mula sa 88rising

Hindi napakali ang fans ng South Korean girl group na 2NE1 ngayong Linggo nang muling masama sa Coachella Valley Music and Arts Festival stage sa United States ang grupo, halos 6 taon matapos maghiwalay.

Sa unang act ng event, nagsama-sama muli sina Minzy, Bom at Dara (na mas kilala bilang Sandara Park) upang samahan si CL, awit ang kanilang 2011 hit na "I Am The Best."

Si CL lang ang inaasahang mag-perform sa pinakasikat na music and arts festival na ginaganap taun-taon sa California.

Bahagi siya ng "Head in the Clouds Forever" lineup ng 88rising, isang kumpanya ng musika na tumutuon sa mga Asian at Asian-American artist.

Kasama rin sa line up ang Hong Kong based singer-rapper na si Jackson Wang, Korean singer na BIBI, Japanese-American singer na si Utada Hikaru, at mga Indonesian artist na sina NIKI at Rich Brian.

Sa pagsusulat, number 1 top trending topic ngayon sa Twitter Philippines and 2NE1.

