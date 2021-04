Vivoree sinorpresa ng ginayang si Jolina Magdangal sa ‘Your Face Sounds Familiar’

Watch more in iWantTFC

Ibinalik ni Vivoree Esclito ang kabataan ng host at aktres na si Jolina Magdangal matapos nitong kantahin ang hit song na “Chuva Choo Choo” sa pagpapatuloy ng “Your Face Sounds Familiar.”

Matapos ang naging pagtatanghal, ginulat ni Magdangal si Esclito nang magpadala ng mensahe para sa batang aktres tungkol sa panggagaya sa kaniya.

“Naku maraming-maraming salamat at alam na alam kong kayang kaya mo ang performance na ito basta enjoy-in mo lang. Alam mo naman sa Your Face Sounds Familiar enjoy lang ang bawat performance,” ani Magdangal na napapanood sa morning show na “Magandang Buhay.”

Pinayuhan din ng dating kalahok sa “Your Face” si Esclito na maging mabuting halimbawa sa mga kabataan ngayon.

“Gusto ko ring sabihin sayo na ipagpatuloy mo ang pagiging magandang inspirasyon sa kabataan ngayon,” dagdag ni Magdangal.

Nagpasalamat naman si Vivoree sa mensahe ni Magdangal na isa sa kaniyang tinitingalang aktres sa industriya.

“Hindi ko po in-expect yun kasi pinapanood ko lang po siya dati and sobrang iconic nga siya. Thank you po. Sobrang I look up to you,” pag-amin ni Esclito.

Samantala, natuwa naman si Gary Valenciano sa naging performance nito dahil nagawa umano nitong ipakita ang kabataan ni Magdangal kahit magkaiba sila ng henerasyon.

“Nakuha mo yung kabataan feel ni Ate Jolina which is not your generation. You are a lot younger than she is pero nakuha mo yung spirit ng kabataan,” pahayag ni Valenciano.

Nakuha naman umano ni Vivoree ang charm na taglay ni Magdangal sa kaniyang naging performance, ayon kay Ogie Alcasid.

“One thing that Jolina possesses is charm. And wala na kong maiisip pang makakagaya non kundi ikaw. Coz you really exude that. You have that charm that is so innate. It was so adorable,” tugon ni Alcasid.

Mapapanood ang "Your Face Sounds Familiar" tuwing Sabado at Linggo

