JM de Guzman nakaranas ng panic attack habang nagpo-promote ng ‘Init sa Magdamag’

Ibinahagi ng aktor na si JM de Guzman ang naranasan Biyernes habang nagpo-promote ng kanilang bagong teleserye nina Yam Concepcion at Gerald Anderson na “Init sa Magdamag.”

Sa kaniyang Instagram account, ikinuwento ni De Guzman na nakaranas ito ng panic attack na bigla na lamang umanong nangyari habang masayang nagtatrabaho.

Dahil hindi makapag-type nang kumustahin ng kaniyang handler, nagpadala na lamang ang aktor ng video upang ipakita ang nararanasan.

“So I had a mild panic attack during our promo this afternoon. was having fun, tapos bigla nalang umatake. My handler @starmagic_portia asked me kamusta ako and I can't type so I sent her this video,” ani De Guzman sa caption.

Mabilis din naman umanong nawala ang naramdamang panic attack na unang beses niyang naranasan matapos ang higit isang buwan.

Sa naturang post din, ipinaliwanag ni De Guzman kung ano ang panic attack na nararanasan kahit walang totoong panganib o dahilan.

“A panic attack is a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reactions when there is no real danger or apparent cause. Panic attacks can be very frightening,” ayon sa aktor.

“When panic attacks occur, you might think you're losing control, having a heart attack or even dying.”

Bibida si De Guzman sa pinag-uusapang bagong serye na “Init sa Magdamag” na mapapanood na simula Abril 19 sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

