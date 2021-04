Zanjoe malaki ang pasasalamat sa ABS-CBN dahil sa ‘Walang Hanggang Paalam’

Malaki ang pasasalamat ng aktor na si Zanjoe Marudo sa Kapamilya network dahil sa gitna ng pandemya at pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, muli itong pinagkatiwalaan na bumida sa teleseryeng “Walang Hanggang Paalam.”

Inamin ng aktor na nagkaroon ng pagdududa kung matutuloy ba noon ang proyekto dahil na rin sa COVID-19 at hindi pagpirma ng Kongreso sa prangkisa ng kompanya.

“Salamat ABS-CBN and Dreamscape. Siyempre masaya ako na naging part ako ng 'Walang Hanggang Paalam' kasi nung panahon ng pandemic nung sarado yung ABS-CBN, gulong gulo tayong lahat,” ani Marudo.

Kaya naman masaya ang aktor na nanatili siya ABS-CBN sa kabila ng mga krisis na kinakaharap nito dahil marami naman aniyang positibong nangyari.

Kabilang na sa magagandang nangyari ay ang pagkakaroon ng mas maraming platform kung saan napanood ang teleserye. Bukod sa online, umere rin ang “Walang Hanggang Paalam” sa A2Z channel, Kapamilya Channel, at sa TV5.

“Positive naman lahat ng nangyari. Mas madaming platform na kung saan kami makikita. Ang sarap lang ng pakiramdam na kumapit ka dun sa sitwasyon and naniwala ka sa istasyon na alam mo 'yung utang na loob,” paliwanag ni Marudo.

Napatunayan din aniya ng ABS-CBN na tuloy ang serbisyo nito sa mga Pilipino sa kabila ng mga pinagdaanan ng network at proud ang aktor na naging parte siya sa trabahong ito.

“Nakakatuwa na ganito 'yung nangyayari ngayon saktong sakto 'yung against all odds na kahit anong gawin niyo, andito ang ABS-CBN nag-serbisyo sa bawat Pilipino at ang saya na naging parte kami nun,” saad ni Marudo.

Ibinahagi rin nito kung gaano kahirap ang karakter na ginampanan sa teleserye lalo pa’t unang beses aniya na “gray character” ang naibigay sa kaniya.

“Thankful ako. Salamat sa opportunity na ito na magkaroon ng gray character. First time. Mahirap ah. Challenging siya kasi ang amo ng mukha ko tapos kailangan maging masama ako. Kaya nagpapabigote ako ngayon,” ayon sa aktor.

Mamayang gabi na ang pagtatapos ng “Walang Hanggang Paalam” na mapapanood sa free TV (A2Z Channel 11) at (TV5), cable (Kapamilya Channel), on-demand streaming (iWant TFC), at free live streaming (Kapamilya Online Live).