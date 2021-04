‘Walang Hanggang Paalam’ kept Paulo Avelino sane amid pandemic

Photo from Paulo Avelino's Instagram account

Award-winning actor Paulo Avelino thanked his co-stars in the series “Walang Hanggang Paalam” who saved him from suffering depression amid the pandemic.

In the series’ finale press conference, Avelino admitted it was difficult it was for everyone in the show to work away from their family. Due to COVID-19, lock-in tapings have been enforced to avoid contracting the virus.

“Sila rin 'yung dahilan kung bakit napanatili ko 'yung sane-ness ko, dahil kung hindi dahil sa kanila siguro, maliban sa baliw na talaga ako, siguro na-depress ulit ako,” he said.

“Very thankful lang din ako sa cast kasi mahirap din pati sa crew na araw-araw na ginagawa mo, may times talaga na na-ho-homesick ka. 'Yun 'yung pakiramdam namin, na malayo sa pamilya, na nagtatrabaho kung saan may pandemya, ang daming nangyayari,” he added.

Avelino also singled out his co-star Arci Muñoz, who prepared vegetarian food for everyone in the set.

“Kahit sa mga break namin minsan kami-kami rin nagkikita 'pag kumakain or anything. Thankful din ako kay Mona (Munoz) kasi nagluluto siya ng vegetarian food for everyone lagi,” he revealed.

Just like Zanjoe Marudo, Avelino is grateful for the opportunity to work amid the pandemic which rendered millions of Filipinos jobless.

The actor admitted he asked for God’s intervention to give him a project but when he learned about the series, he was also afraid of getting sick.

“Ang daming gustong magtrabaho. Dahil nga may pandemic ang daming nawawalan ng trabaho kaliwa’t kanan,” Avelino noted. “So parang lahat dinadaan mo na lang sa dasal na parang, ‘Diyos ko magkakatrabaho pa ba ako? Pahingi pong work.’”

“Pero nung binigay naman sa ‘yo nandun din 'yung takot kasi nga may pandemya, may COVID, may sakit na hindi natin nakikita so parang tatanggapin ko ba kasi nakakatakot siya at the same time.”

Avelino also said he does not look at the show’s ratings as long as it entertains viewers.

“Ang sa akin ever since hindi na ako masyado nakatingin na sa ratings. Ang sa akin basta may isang taong mapasaya ka, ma-inspire sa mga ginagawa mom, sa storya na pinapakita namin, sapat na 'yun para sa akin,” he added.

“Walang Hanggang Paalam” is down to its finale later Friday. It airs on free TV (A2Z Channel 11) and (TV5), cable (Kapamilya Channel), on-demand streaming (iWant TFC), and free live streaming (Kapamilya Online Live).