Ryan Bang, handang isuko ang lahat para mabuo muli ang pamilya

MAYNILA -- Ang magkabalikan ang kanyang mga magulang at mabuo muli ang kanilang pamilya ang hiling ng komedyanteng si Ryan Bang na nagmula sa South Korea.

Ito ang ibinahagi ni Bang sa kanyang pinakabagong vlog na inilabas niya nitong Abril 14. Naging bukas si Bang tungkol sa kanyang magulang matapos marinig ang kuwento ng kanyang bisita sa kanyang mukbang vlog na hiwalay sa asawa.

Pauna ni Bang, napunta siya sa Pilipinas matapos siyang ipadala rito ng ina para makapag-focus na ito sa pagtatrabaho sa Korea. Ito ay matapos na magkahiwalay ang kanyang mga magulang may ilang taon na ang lumipas.

"Hanggang ngayon ang pangarap ko talaga ay mabuo. Gagawin ko talaga lahat ng paraan. Gusto ko nakatira sa Pilipinas kasama ang mommy ko at daddy ko," ani Bang na nag-iisang anak ng kanyang mga magulang.

"Isa lang wish ko sa buhay ko, gusto ko bati na ang mga magulang ko. Kasi gusto ko isang pamilya eh. Wala pa akong na-experience na bakasyon na magkasama, hawak 'yung kamay ng tatay, hawak ang kamay ng nanay," ani Bang.

Ayon pa kay Bang, handa niyang isuko ang lahat kung ang kapalit nito ay ang mabuo ang kanilang pamilya.

"Kaya kong mag-give up. Eto ikuwento ko, kaya kong i-give up lahat ng achievement ko, kaya ko i-give up lahat ng pera ko, kaya ko i-give up career ko, lahat kaya ko i-give up para magkabalikan ang mommy, daddy at saka ako. 'Yun promise galing sa puso ko," ani Bang, isa sa mga host ng "It's Showtime."

Pero ayon kay Bang, sa kabila ng lahat, saludo siya sa kanyang ama na gumagawa ng paraan para lagi siyang makita.

"Kasi kahit doon ako lumaki sa nanay ko, gumawa si tatay ko ng paraan para lagi kaming magkita. So sana mabuo," ani Bang.

Pag-amin ni Bang, tuwing umuuwi siya sa Korea ay patuloy ang paggawa niya ng paraan para muling magkabalikan ang mga magulang lalo't batid niya na may pagtingin pa rin ang ina sa kanyang ama.

"Kaya ako umuuwi sa Korea kapag may chance kapag walang live sa 'Showtime' para gumawa ako ng paraan para magbati na sila. Pero 'yung mommy ko parang may gusto pa rin kay daddy, ang guwaping kasi ni daddy. 'Yung daddy ko parang cool, cool lang siya. 'Mommy, dinner tayo rito minsan lang ako nasa Korea.' Tapos 'daddy kita tayo rito.' Tapos kita sila sa isang lugar," ani Bang.

Panoorin ang video mula sa markang 9:34 hanggang 12:08.

