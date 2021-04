Makalipas ang 22 araw na isolation, Sunshine Cruz negatibo na sa coronavirus

Galing sa Instagram ni Sunshine Cruz

Gumaling na sa COVID-19 ang aktres na si Sunshine Cruz matapos ang 22 araw na pakikipaglaban sa sakit.

Sa kaniyang Instagram account, inanunsyo ng beteranang aktres ang magandang balita kung saan napatagal ang pagrekober nito sa COVID-19 na lumagpas sa karaniwang 14 araw na quarantine period.

“22/14. Tested NEGATIVE but feeling positive,” ani Cruz sa caption.

Nauna nang ibinahagi ni Cruz sa kaniyang social media account na nagpositibo siya sa coronavirus nitong Marso 27.

“It took a while for reality to sink in, I thought I would be asymptomatic and would probably just isolate myself for 14 days to make sure that the people at home will be safe as well,” kuwento ni Cruz.

Iba’t ibang antibiotics at gamot na umano ang ininom nito sa kaniyang mahabang quarantine dahil sa hindi nawawalang sintomas ng sakit.

Dagdag pa ng aktres na napapanood sa seryeng “Bagong Umaga,” hindi raw maikukumpara sa pangkaraniwang lagnat at ubo ang mga naranasan niyang sintomas dahil sa coronavirus.

Pinili rin niyang mag-isolate ng mas matagal upang mawala muna ang mga nararamdaman bago tuluyang makihalobilo sa kaniyang mga anak at kasama sa bahay.

Nagpahatid naman ng pagbati ang mga kaibigan ng aktres sa showbiz tulad nina Vina Morales, Teresa Loyzaga, at Rodjun Cruz.

Related video: